Агата Муцениеце об услугах водителя: «Для меня это какая-то обуза. Но детям ищу»

Актриса Агата Муцениеце рассказала, почему предпочитает водить машину самостоятельно. По ее словам, ей просто нравится быть за рулем. К тому же она сильно любит свой автомобиль.

В личном блоге звезды «Честного развода» нередко можно встретить видео, которые она записывает в салоне автомобиля по пути на работу или домой. Поклонники уже не раз удивлялись, почему популярная артистка не наймет себе водителя, как это делают многие другие знаменитости. В интервью порталу «Страсти» Агата поделилась, что на самом деле, что комфорт для одних, для нее — обуза.

«Я часто за рулем, потому что просто люблю это. Мне нравятся автомобили, их водить. Я люблю свою машину очень сильно. Даже ночью, когда пустые дороги, а я очень устала и возвращаюсь с шоу, я получаю удовольствие от того, что именно я за рулем. С водителем ездить я вообще не люблю, для меня это какая-то обуза. Не знаю, мне неудобно. Но детям водителя ищу», - рассказала Муцениеце.

К слову, к правилам дорожного движения актриса относится крайне серьезно и не позволяет себе садиться за руль в нетрезвом виде. Она призналась, что не понимает звезд, которые считают, что популярность позволяет делать все, что вздумается.

«Я неоднократно сталкивалась с вождением в нетрезвом виде, и это всегда плохо заканчивалось. В детстве я каждое лето проводила в Латвии, и там пацаны могли себе позволить из-за отсутствия полиции рядом выпить и сесть за руль. Очень часто случалось такое, что они всей бандой могли съехать в кювет, врезаться в дерево, повредить машину. Это, конечно, такой неадекват, - поделилась Агата. — А сколько случаев с известными людьми, которые тоже почему-то на себя вешают вседозволенность, как медаль? Как будто, если ты звезда, то тебе можно все. Мне кажется, это летальная ошибка. Поэтому важно, когда человек популярен, поднимать эту тему».

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