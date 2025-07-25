Адвокат Жорин заявил о неравных шансах на победу в суде у Прилучного и Муцениеце

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал сайту «Страсти» решение суда об определении места жительства 12-летнего сына актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. По его словам, шансы на победу изначально были неравные, так как у матери всегда значительно больше прав, чем у отца.

«Говорить, что Прилучный проиграл суд, я бы не стал, потому что неизвестно, кто здесь проиграл: он или в целом российское правосудие. В законе четко сказано, что права папы и мамы равны, как и обязанности. Но по факту — это абсолютно не так. Для того, чтобы ребенка оставили с отцом, должны произойти, по мнению суда, какие-то экстраординарные обстоятельства», - пояснил адвокат.

Сергей Жорин также подчеркнул, что суд и родители должны действовать, исходя из интересов ребенка. Если ребенок старше десяти лет, и он сильнее привязан к отцу, то суд обязан учитывать его мнение. При этом желание несовершеннолетних часто игнорируется, так как судьи в большинстве случаев идут по пути наименьшего сопротивления, не желая сталкиваться с возможными проверками и обвинениями со стороны общественников.

«Я 25 лет занимаюсь семейными спорами, и я просто по пальцам могу пересчитать те случаи, когда суд выносил нестандартное решение», - заключил адвокат.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце уже больше года спорят из-за своего старшего сына Тимофея. Актер обратился в суд с требованием определить его место жительства с ним после того, как Агата потребовала увеличить алименты на содержание детей. Сам Тимофей захотел жить с отцом, а младшая дочь пары Мия осталась с матерью. Сторона Муцениеце утверждала, что сына изолировали от матери. Адвокат Прилучного опровергала обвинения и заявляла, что Агата не ищет встречи с мальчиком.

25 июля суд постановил, что 12-летний Тимофей будет проживать с матерью Агатой Муцениеце. Представитель актрисы отметила, что мальчик уже находится с актрисой.