Адвокат Жорин: за прослушивание запрещенных хитов Шнурова не последует наказание

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал решение суда о запрете распространения среди несовершеннолетних пяти песен группы «Ленинград». Он объяснил, что за простое прослушивание хитов Сергея Шнурова не последует никакого наказания.

«Простое прослушивание — не наказуемо. Ответственность возможна, если публично распространять, например, громко включать на мероприятии в месте, доступном детям», - сказал Сергей Жорин.

Он также отметил, что в соответствии с решением суда сайты и стриминговые площадки обязаны удалить запрещенные песни или же ограничить доступ лицам младше 18 лет. Кроме того, теперь песни группы «Ленинград», которые указаны в постановлении суда, нельзя публично исполнять на мероприятиях без возрастных ограничений.

По словам Жорина, за нарушение предусмотрены штрафы: гражданам придется заплатить 2-3 тысячи рублей, а юрлицам до 50 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены штрафы для СМИ.

Напомним, Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение среди подростков песен группы «Ленинград» «Кандидат», «Н<…>Е», «Ч.П.Х.», «Оспа» и «Русские». Согласно решению, в текстах присутствуют признаки нарушения закона, включая побуждение к насилию и действиям, угрожающим духовному, нравственному, социальному, психическому и физическому здоровью детей.

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров поддержал решение суда о запрете его песен и заявил, что его хиты не предназначены для подростков.