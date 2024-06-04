Адвокат Жорин рассказал о наследстве, которое достанется новому сыну Жириновского. Об этом стало известно «Страстям».

4 июня Никулинский суд Москвы признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского. Политик с 2023 года добивался признать отцовство для вступления в наследство.

Как рассказал адвокат Сергей Жорин, внебрачный сын политика может претендовать на наследство, но только при соблюдении нескольких условий.

«В случае, если его признали сыном, то конечно, он может претендовать на наследство. Для того, чтобы понять, что ему причитается, нужно учесть несколько факторов. Сын входит в число наследников первой очереди — это дети, родители, супруги. В зависимости от того, сколько наследников первой очереди, соответствующая доля ему и причитается. При этом нужно учитывать, было ли завещание. Если оно было, сын в завещании не указан, тогда ему в соответствии с законом, ничего не положено», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что адвокат Сергей Жорин объяснил, спасет ли иск о банкротстве Блиновскую от долгов перед ФНС.