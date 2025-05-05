Адвокат Жорин рассказал, кому можно использовать запатентованное лицо Mia Boyka

Певица Мария Бойко (Mia Boyka) зарегистрировала собственный товарный знак и свое лицо — теперь изображение звезды можно использовать только после разрешения. Сайт «Страсти» решил узнать, распространяется ли это правило на всех или существуют исключения. Действия артистки с точки зрения права прокомментировал адвокат Сергей Жорин.

По его словам, регистрация лица Марии означает, что оно теперь охраняется как объект интеллектуальной собственности. Его использование регулируется законодательством РФ. Так, в коммерческих целях это сделать не получится. Лицо Бойко нельзя размещать на товарах и афишах для рекламы — только с ее письменного согласия. Данный запрет касается сферы развлечений, культурно-просветительных мероприятий, видеосъемки, организации досуга и проведения концертов.

Исключения возможны только для СМИ и блогеров, отметил адвокат. По словам Сергея Викторовича, исходя из статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ, согласие на использование изображения гражданина не требуется в некоторых случаях. Если фото используются в государственных, общественных или иных публичных интересах, то в разрешении нет необходимости. Точно так же в разрешении нет надобности, если фото было сделано на публичном мероприятии или если гражданин позировал на камеру за плату.