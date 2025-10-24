Адвокат Жорин оценил шансы на победу вдовы Градского в споре о наследстве

В сентябре апелляционный суд полностью удовлетворил требования бывшей супруги народного артиста России Александра Градского Ольги, признав ее право на долю в его наследстве. Вдова музыканта Марина Коташенко не согласилась с этим решением и намерена оспорить. Адвокат Сергей Жорин в разговоре с сайтом «Страсти» оценил шансы сторон на успех в этом деле.

Как пояснил адвокат, Марина являлась законной супругой Александра Градского на момент смерти, что делает ее наследницей первой очереди вместе с детьми в случае отсутствия завещания. При этом юрист уточнил, что бывшая жена имеет право требовать не наследство, а свою супружескую долю в имуществе, нажитом во время брака с артистом.

«Смысл в том, что если во время брака с ней было нажито общее имущество, и при разводе раздел не был проведён, то половина этого всё ещё юридически её. И только вторая половина входит в наследство. То есть Ольга не „отнимает наследство у вдовы“, она отделяет своё из того, что вообще не должно делиться», — рассказал Жорин.

В свою очередь, Коташенко пытается доказать, что имущество, на которое претендует Ольга, было приобретено после развода, раздел уже состоялся фактически и поэтому оно относится к наследственной массе.

«Проблема в том, что Градский жил в роскоши десятилетиями, а имущество оформлялось хаотично, — говорит юрист. — Если где-то остались следы того, что дом, квартира или счёт возникли в период брака с Ольгой, доказать обратное Марине будет непросто».

Эксперт считает, что основная сложность для Марины заключается в необходимости доказать, что спорное имущество было приобретено после развода или из личных средств музыканта. По мнению юриста, наиболее вероятным исходом дела станет компромиссное решение, при котором часть активов будет выделена бывшей жене как ее доля, а оставшееся имущество перейдет в наследственную массу для распределения между вдовой и детьми Градского.

Ранее продюсер Морозов рассказал, что Градский перед смертью купил детям квартиры в Москве.