Адвокат Жорин объяснил, сможет ли полиция найти взломавших аккаунт Ольги Бузовой

Ольга Бузова лишилась аккаунта с 25 миллионами подписчиков в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и пообещала написать заявление в полицию о «краже и взломе». Адвокат Сергей Жорин рассказал сайту «Страсти», что у поющей телеведущей есть шансы найти злоумышленников благодаря своему звездному статусу.

«Если бы такое заявление подал какой-то простой смертный, я бы сказал с уверенностью 100 процентов, что дело спустят участковому, даже если заявление было подано министру внутренних дел. А участковый, в свою очередь, вынесет отказное постановление», - сказал адвокат.

При этом он подчеркнул, что вне зависимости от того, что соцсеть запрещена, полиция должна провести проверку и вынести процессуальное решение: возбудить уголовное дело или отказать.

Как пояснил Сергей Жорин, проблема в том, что не так много подразделений в полиции, которые могут технически установить, откуда был взлом.

«С учетом личности Бузовой, если у нее есть влиятельные поклонники, то в теории могут и дело возбудить, и расследовать и даже установить и найти виновных», - выразил уверенность адвокат.

В случае, если злоумышленники находятся за границей, существует порядок объявления в розыск, в том числе международный.

Ранее Ольга Бузова пожаловалась, что чувствует себя разбитой из-за всей этой ситуации. По словам артистки, у нее ощущение, будто кто-то «залез в душу» и натоптал там.

