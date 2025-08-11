Адвокат Жорин назвал бесперспективным иск о клевете против Ларисы Гузеевой

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал информацию о том, что Ларису Гузееву обвинили в клевете из-за комментария в соцсетях и потребовали 1 миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда. Он назвал дело малоперспективным и подчеркнул, что взыскать такую сумму нереально.

Напомним, проживающая в Швейцарии женщина оставила в личном блоге Гузеевой комментарий, в котором сообщила, что ее сын погиб на СВО, и у него якобы украли награды и деньги. Телеведущая в историю подписчицы не поверила и ответила: «Я зашла на вашу страницу. Вы лжете». Оскорбленная женщина обратилась в суд с требованием компенсации и публичных извинений.

Как пояснил Сергей Жорин, в российском законодательстве существуют две нормы для привлечения к ответственности за распространение недостоверной информации. Статья 128.1 подразумевает уголовную ответственность за клевету, однако доказать, что лицо заранее знало, что это неправда, практически невозможно.

«Если говорить о статье 152 гражданского кодекса «Защита чести и достоинства», здесь крайне важно, чтобы информация была распространена в форме утверждения, потому что мнение, суждения, предположения не могут быть проверены на соответствие действительности и не могут являться обстоятельством, за которое можно привлечь к ответственности», - сказал адвокат Жорин.

Он подчеркнул, что фраза Гузеевой «вы лжете» является оценочным, субъективным мнением.

«Если даже эта формулировка будет признана утверждением, и иск будет удовлетворен, то взыскать ни миллиард, ни даже миллион невозможно. Говорю об этом с уверенностью», - пояснил адвокат.

Он добавил, что закон не устанавливает ограничений, однако практика показывает, что большие суммы в качестве компенсации морального вреда суды не взыскивают. Как правило, можно рассчитывать на 5 – 100 тысяч рублей.

«В целом в этом деле перспектив очень мало, а взыскать ни миллиард, ни даже миллион рублей точно нереально», - заключил Жорин.

Ранее сообщалось, что столичный Отдел по борьбе с экономическими преступлениями проверяет телеведущую Ларису Гузееву после обвинений в мошенничестве с виллами на Бали.