Адвокат Жорин допустил, что Волочкову могут оштрафовать за оскорбление блогера

На Анастасию Волочкову пожаловалась начинающий блогер, которая брала у нее интервью. Балерина якобы неоднократно оскорбляла ее в личных сообщениях и публично назвала «тупой, как пробка», поэтому блогер решила подать в суд и наказать обидчицу. Адвокат Сергей Жорин рассказал сайту «Страсти» о перспективах дела.

Он подчеркнул, что требовать извинений в судебном порядке бесперспективно, так как это не предусмотрено действующим законодательством. При этом можно потребовать опровержения порочащей информации, ее удаления и возмещения морального вреда.

«Можно требовать любые суммы, но как правило, суд удовлетворяет компенсацию в размере от 5 до 50 тысяч рублей», - сказал адвокат.

Кроме того, ответственность за оскорбления предусмотрена еще и кодексом об административных правонарушениях. Можно подать заявление в правоохранительные органы.

«Если указанные факты подтвердятся, то виновный может быть привлечен к штрафу, который пойдет в доход государства», - пояснил Сергей Жорин.

Он подчеркнул, что перспективы у дела есть, если все грамотно юридически подготовить и провести лингвистическое исследование фраз, оскорбивших блогершу.

«Со своей стороны хочется пожелать Анастасии Юрьевне победить вредные привычки, так как это все зло, которое разрушает как самого человека, так и его репутацию», - заключил адвокат Жорин.

