Адвокат Власов рассказал о критике юристов, защищающих террористов в суде. Об этом стало известно «Страстям».

Адвокат Сергей Власов из Новосибирска — один из тех, кто занимался защитой в суде профессиональных убийц. По словам адвоката, в одном из таких дел он столкнулся с критикой со стороны общества.

«Если говорить о том деле, где убили беременную женщину, то, конечно, были в соцсетях и комментарии негативного характера. Но никто же не знает существа дела. То есть просто видят, что его защищают. Ну, а как? Любого человека нужно защищать. Всегда есть положительные и отрицательные стороны», — рассказал он.

При этом Власов признался, что никогда бы не взялся защищать в суде террористов. Но коллег, которые сейчас представляют интересы напавших на «Крокус Сити Холл», он не осуждает.

«Я с пониманием отношусь к тем людям, которые защищают сейчас террористов. Я говорю о том, что я бы не смог, но я их не критикую. Я не говорю, что не нужно их защищать», — добавил он.

Полное интервью с Сергеем Власовым читайте по ссылке.