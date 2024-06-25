«Совершают преступления не от хорошей жизни»: адвокат киллера рассказал о критике общества и возвращении смертной казни

Работа адвоката — это не всегда защищать невиновных людей. Даже когда преступники сознаются в убийствах, кражах или терактах, по закону они имеют право на защиту в суде. Сергей Власов — председатель Международного союза адвокатов в Сибирском Федеральном округе. Он один из тех, кто был адвокатом профессиональных киллеров. С адвокатом мы поговорили о том, как общество воспринимает защитников убийц и почему некоторые россияне хотят возвращение смертной казни.

Расскажите, как давно вы работаете адвокатом и почему решили пойти в эту профессию?

Адвокатом я работаю с 2003 года. Практически сразу после того, как получил высшее юридическое образование. Всю свою сознательную жизнь работал адвокатом. Почему решил стать? Во-первых, эта профессия дает много свободы. Во-вторых, она позволяет держать руку на пульсе законодательства, выбирать интересные дела, разбираться. Для меня это интересно. Вообще я хотел изначально стать капитаном корабля, но… Трижды сдавал экзамены в водную академию, не получилось у меня туда поступить, а в юридический поступил сразу.

С какими делами вы в основном работаете?

Сейчас, в основном, это дела по распространению наркотиков, мошенничеству. Но есть и иски, связанные с гибелью людей. Раньше часто занимался защитой киллеров, профессиональных убийц. Одно из последних громких дел, которым я занимался, было убийство беременной женщины из-за ревности, мужчина зарезал ее в подъезде дома под видеокамерами. Достаточно резонансное было дело.

То есть вы согласились защищать убийцу? Почему вы взялись за это дело?

Отказаться от дела достаточно сложно, в плане того, что все равно кто-то должен защищать человека. И это не означает, что преступник избежит наказания. Это значит, что в ходе защиты нужно сделать так, чтобы наказание было максимально справедливым. То есть понятно, что максимальная задача прокурора и следователя — это добиться наиболее строгого наказания. Но некоторые моменты справедливости, они замыливаются за их целью и функцией. И у адвоката задача вытащить положительные моменты о подсудимом, показать, что человек может быть неплохой. Потому что практически любой преступник не от хорошей жизни совершает преступление, в том числе убийство. Если говорить о киллерах, когда я у них спрашивал: «Почему ты это делаешь?». Он говорит: «Ну это такая же работа, я получаю деньги и убиваю людей». Видимо, по-другому он себя не смог найти в этой жизни. И если возвращаться к каким-то знаковым делам, например, Андрея Чикатило. Там же во многом вина общества была в том, что Андрей Чикатило стал маньяком. Он протягивал руку помощи, общество отворачивалось. К врачам обращался, но над ним смеялись. И это в итоге привело к такому озлоблению, психика его не выдержала.

Чем закончился процесс киллера, которого вы защищали?

Осуждением, вынесли обвинительный приговор. Конечно, за такие преступления дают большие сроки, но на самом деле ни одного человека, которого я защищал по такого рода делам, не приговаривали к пожизненному лишению свободы.

А во время судебного процесса приходилось сталкиваться с критикой общества?

Ну, не то чтобы с критикой. Если говорить о том деле, где убили беременную женщину, то, конечно, были в соцсетях и комментарии негативного характера. Но никто же не знает существа дела. То есть просто видят, что его защищают. Ну, а как? Любого человека нужно защищать. Всегда есть положительные и отрицательные стороны. Какой бы он ни был, есть в законе моменты, которые необходимо учитывать для определения справедливого наказания.

Вы же наверняка видели, как общество реагирует на адвокатов, которые защищают сейчас террористов из «Крокус Сити Холла»?

Если говорить о такого рода делах, наверное, я бы не смог взяться за подобное. Потому что действительно, вряд ли можно оправдать какими-то словами то, что совершают террористы. Вот, наверное, одна из тех немногих категорий дел, где я бы в силу человеческих качеств не решился бы защищаться. На самом деле я с пониманием отношусь к тем людям, которые защищают сейчас террористов. Я говорю о том, что я бы не смог, но я их не критикую. Я не говорю, что не нужно их защищать.

Подводя черту, для чего защищать убийц, террористов, маньяков, которые сознаются в том, что они совершили?

Во-первых, признание часто добывается не совсем законными методами и не всегда признаются те, кто действительно это совершил. Когда была смертная казнь, эти ошибки были непоправимы. И второй момент — наказание должно быть справедливым, потому что бывают какие-то обстоятельства, которые необходимо учитывать в суде. Например, у меня было дело, когда один сосед убил другого, И потерпевший, погибший, он был негодяем, терроризировал всех соседей. Когда допрашивали в суде соседей по подъезду, они говорили, что если бы он не убил, мы бы убили. Конечно, жизнь отнимать нельзя. Но тем не менее допек, довел в итоге одного из соседей, и он совершил убийство. Но осуждения со стороны общества не было. И здесь судья как раз с помощью состязательности в процессе, когда адвокат говорит что-то хорошее, может пойти в сторону смягчения срока. То есть назначить уже не 20 лет лишения свободы, а 10 лет, как вариант.

Сейчас активно говорят о том, чтобы вернуть смертную казнь. Хотел узнать у вас с позиции не как адвоката, а как обычного гражданина, как вы относитесь к этой идее?

Здесь моя позиция не разойдется. Она как и адвоката, так и гражданина — я не сторонник смертной казни. Более того, в 2000 году я писал научную работу на тему смертной казни, как вид уголовного наказания, изучал историческую перспективу этого феномена, изучал опыт зарубежных стран. Даже проводил опрос на Красной площади, стоял возле Лобного места и спрашивал людей — вы за возвращение смертной казни или против? И большинство, с небольшим перевесом, говорили, что за смертную казнь. Но когда я им задавал второй вопрос: «А если бы была возможность этого преступника изолировать, поместить, условно говоря, на другую планету?». Отвечали: «Тогда мы против смертной казни». То есть люди не кровожадные и не потому за смертную казнь, чтобы было возмездие, а чтобы преступление не повторилось впредь. На мой взгляд, пожизненное лишение свободы гораздо страшнее, чем смертная казнь. Потому что свобода для человека гораздо важнее, чем жизнь. И те люди, которые находятся на пожизненном заключении, никто из них не вышел на свободу, хотя у них по закону существует право на пересмотр их приговора. Осознавать, что они в камере находятся до конца своих дней — это тяжелее, чем ожидать смертной казни.

Последний вопрос. Наш сайт называется «Страсти», а что такое страсть для вас?

Страсть — это выполнение какого-либо действия с маниакальным упорством. Она может быть в работе, любви, творчестве.