Адвокат Свербей рассказал, чем может закончиться дело об избиении студента в Перми

Мама студента из Перми рассказала порталу «Страсти» об избиении сына на улице неизвестными мужчинами. На данный момент на скамье подсудимых находятся двое, и они обвиняются по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Адвокат Александр Свербей отметил, что подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

В беседе со «Страстями» Свербей подчеркнул, что умышленное причинение неизгладимого обезображивания лица группой лиц, то есть когда потерпевшего избивали двое и более мужчин, квалифицируется по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ. Это особо тяжкое преступление, наказание за которое — до 12 лет. Также адвокат рассказал, законно ли то, что рассмотрение дела часто откладывается. Мама студента делилась, что заседания переносятся из-за болезни одного из обвиняемых.

«Согласно уголовно-процессуального закона, в случае неявки участника судебного разбирательства в судебное заседание по уважительной причине рассмотрение дела откладывается. Неявка в судебное заседание по состоянию здоровья, подтвержденное справкой лечащего врача или листком нетрудоспособности, является уважительной причиной. В таком случае суд вынужден отложить судебное заседание. Но практике известны случаи, когда участники уголовного судопроизводства злоупотребляют процессуальными правами и умышленно затягивают судебное разбирательство, не являются в судебные заседания, предоставляют в суд фиктивные медицинские документы», — отметил адвокат.

Александр Свербей заявил, что семья пострадавшего может претендовать на денежную компенсацию двух видов — возмещение имущественного ущерба и морального вреда.

«Можно взыскать все затраты на экстренную и плановую медицинскую помощь, операции (включая реконструктивную и пластическую хирургию), медикаменты, реабилитацию, протезирование, санаторно-курортное лечение, транспортные расходы, связанные с лечением. А также доход, потерянный за время нетрудоспособности (как временной, так и в случае установления инвалидности — стойкой утраты трудоспособности)», — поделился Свербей.

По словам адвоката, закон не устанавливает размер моральной компенсации. Суд определяет его сам, учитывая степень физических и нравственных страданий потерпевшего, характер и степень обезображивания, последствия для жизни потерпевшего, возможность коррекции с помощью пластической хирургии, а также принципы разумности и справедливости.

Полную историю пострадавшего в Перми студента читайте на сайте «Страсти».