Адвокат Сергей Жорин заявил, что взломщиков соцсетей звезд можно поймать. Об этом он рассказал в беседе со «Страстями».

Уже на протяжении нескольких месяцев российских знаменитостей взламывают в соцсетях. Злоумышленники действуют по одной и той же схеме — выкладывают от имени звезд сообщения о готовящемся розыгрыше, а после публикуют ссылку на мошеннический сайт, который выманивает деньги.

По словам звездного адвоката Сергея Жорина, он не первый раз сталкивается со взломами соцсетей знаменитостей.

«Взлом аккаунтов звезд и попытка через эти аккаунты кого-то обмануть — схема не новая. Сколько я занимаюсь юриспруденцией, столько сталкиваюсь с этими ситуациями. Помогаю своим клиентам либо быстро возвращать угнанные аккаунты, либо минимизировать последствия. Это было еще со времен Одноклассников», — рассказал он.

По словам юриста, чтобы минимизировать угон аккаунтов, не стоит переходить по незнакомым ссылкам и максимально обезопасить аккаунт всеми возможными способами.

«У знаменитостей всегда угоняли аккаунты и, наверное, будут угонять в дальнейшем. Публичным людям советую ставить сложные пароли и пользоваться двухфакторной аутентификацией, не переходить по незнакомым ссылкам. Ну и если мошенники угнали один из ваших аккаунтов, то в других соцсетях можно подписчиков оповестить об этом, чтобы никто не пострадал», — заявил он.

Жорин добавил, что найти злоумышленников можно. Однако все зависит от того, куда и каким способом идут денежные переводы от обманутых пользователей.

«Здесь одним из ключевых следов является назначение перечисленных денежных средств. Сложнее всего раскрывать преступления, связанные с криптовалютой. Если же деньги переводились на российские банки, можно установить тех лиц, которые являются владельцами этих счетов. Пусть даже они номиналы или так называемые дропы. Через них уже можно выйти на след злоумышленников», — объяснил он.

При этом не имеет значение то, заблокирована соцсеть или нет, ведь преступление было совершено и пострадавшие от действий мошенников есть.

«Не имеет значения, запрещенная соцсеть или нет — это не освобождает от ответственности мошенников, которые с помощью запрещенных соцсетей обманывают добросовестных граждан. Поэтому раскрывать подобные преступления можно. Основная сложность — это отсутствие необходимого количества специалистов в силовых ведомствах, способных обеспечить раскрытие каждого преступления», — заключил Жорин.

