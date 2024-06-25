Адвокат Сергей Власов объяснил, зачем в суде защищают убийц и террористов. Об этом он рассказал «Страстям».

Председатель Международного союза адвокатов в Новосибирске Сергей Власов, который защищал киллеров в суде, рассказал, что несмотря на давление общества, в юристах нуждаются все подсудимые.

«Во-первых, признание часто добывается не совсем законными методами и не всегда признаются те, кто действительно это совершил. Когда была смертная казнь, эти ошибки были непоправимы. И второй момент — наказание должно быть справедливым, потому что бывают какие-то обстоятельства, которые необходимо учитывать в суде», — объяснил он.

Юрист также добавил, что судья в ходе состязательного процесса может пойти на смягчение приговора обвиняемому. Также учитывается и положительная характеристика подсудимого.

Полное интервью с адвокатом о критике защитников убийц со стороны общества читайте по ссылке.