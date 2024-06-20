Адвокат рассказал, сможет ли Руслан Белый* оспорить статус иноагента

Адвокат Сергей Жорин оценил шансы уехавшего из России комика Руслана Белого* (признан в РФ иноагентом) оспорить статус иноагента через суд. Его слова приводит сайт «Страсти».

«С точки зрения закона — да. Для того, чтобы снять статус иностранного агента, нужно устранить те обстоятельства, которые послужили основанием для присвоения этого статуса. Но на практике все выглядит немного по-другому. Когда присваивается статус иноагента, Минюст, как правило, не вдается в подробности, и зачастую фигуранты узнают об этом не из мотивировочного уведомления от ведомства, а из СМИ. И для того, чтобы понять причины, иностранные агенты обращаются в суд для обжалования, чтобы уже в ходе судебного разбирательства представители Минюста подробно объяснили, что послужило основанием. Я участвовал в некоторых случаях, когда представлял интересы иноагентов в обжаловании их статуса. Порой выяснялось, что те или иные причины являются надуманными, недоказанными и, самое главное, неустранимыми», — рассказал Жорин.

Юрист также отметил, что зачастую основанием для включения того или иного человека в реестр иноагентов служит критика политического руководства страны.

«Что касается Руслана Белого*. Мне сложно сказать, поскольку не знаю причин, по которым его включили. Но ни для кого не секрет, что более важным являются не формальные основания, а политические. Чаще всего в реестр иноагентов включают тех, кто, по мнению Минюста или других лиц, принимающих решение, высказывается не совсем лояльно о политическом руководстве страны, о каких происходящих процессах и так далее. Поэтому если говорить об исключении из реестра иностранных агентов, то, скорее, это работа больше дипломатическая, нежели юридическая», — резюмировал адвокат.

Ранее сайт «Страсти» рассказал о том, что происходит сейчас с Белым* и как изменилась жизнь комика за последние несколько лет. Подробности читайте в этом материале.

*(признан в РФ иноагентом)