Адвокат рассказал, поможет ли ЕСПЧ избавиться Галкину* от статуса иноагента

Звездный адвокат Сергей Жорин прокомментировал новость о том, что желающий избавиться от статуса иноагента юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) может подать иск в Европейский суд по правам человека. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Во-первых, нельзя осуждать человека за то, что он использует все правовые механизмы, чтобы оспорить тот статус, с которым он не согласен. Наоборот, это правильно, и так должен делать каждый гражданин РФ — реализовывать свои конституционные права. Если он с чем-то не согласен, то нужно обжаловать во всех возможных инстанциях. Наверное, в случае если или когда российские суды ему (Галкину*, — прим. «Страсти») откажут, то можно обращаться и в европейские инстанции. Другое дело, что на данный момент это, к сожалению, не слишком эффективно, поскольку были внесены соответствующие изменения. Решения ЕСПЧ уже не имеют такого значения, как это было раньше. Тем не менее я считаю, что это правильно. Потому что в последнее время принято разводить небеспочвенную демагогию о том, что судебная защита неэффективна, ругать судебную власть. При этом многие из тех, кто ругает судебную власть, даже не пытались как-то с помощью суда оспорить те или иные аспекты», — заявил юрист.

Жорин отметил, что, несмотря на небольшие шансы на успех, шоумен совершил правильное действие, решив оспорить свой статус.

«В данном случае, на мой взгляд, это абсолютно правильное действие. Конечно, мы понимаем, что все, что связано с политическим подтекстом, а статус иноагента — это все-таки больше политический статус, нежели юридический, решается не в судебных инстанциях. И критерии включения в перечень иностранных агентов очень размыты, являются весьма субъективными. Однако я считаю, что Галкин* правильно поступает, несмотря на то, что вероятность успеха, к сожалению, не очень велика», — резюмировал он.

Ранее мы писали, что Максим Галкин* публично высмеял Филиппа Киркорова на фестивале в Юрмале.

*(признан в РФ иноагентом)