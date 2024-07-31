«Остались только перья»: Галкин* публично высмеял Киркорова на фестивале в Юрмале

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что у Пугачевой от брака с Киркоровым остались перья. Об этом стало известно из соцсетей артиста.

Максим Галкин* выступил на днях на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Со сцены он исполнил несколько песен и прочитал юмористические монологи. Один из них касался бывших супругов Аллы Пугачевой.

Юморист рассказал, что его жена не знает латышского языка, поэтому иногда отвечает ему на литовском.

«Вот например моя жена Алла. Она тоже не знает латышского. Она обычно мне отвечает на литовском. Это у нее осталось от предыдущего мужа. Нет, не предыдущего… От него только перья остались. А от пред пред, от предков короче», — пошутил он.

Напомним, Алла Пугачева в 1969 году вышла замуж за литовца Миколаса Орбакаса. В браке с ним у певицы родилась дочь Кристина. В ноябре 1973 года знаменитость подала на развод. В 1994 году Пугачева вышла замуж за певца Филиппа Киркорова. Их брак просуществовал вплоть до 2005 года.

Ранее мы писали о том, что актриса Чулпан Хаматова отказалась общаться с Аллой Пугачевой в лосинах в Юрмале.

*признан иноагентом на территории РФ.