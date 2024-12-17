Адвокат рассказал, могут ли возбудить дело против Седоковой после смерти ее бывшего мужа

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал новость о том, что фанаты требуют проверить певицу Анну Седокову по статье «доведение до самоубийства» после смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы. Его слова приводит сайт «Страсти».

По мнению эксперта, в подобной ситуации артистке не грозит ответственность.

«Никакого дела быть не может, потому что нет и не может быть в данной ситуации какого-либо состава преступления. Самое неприятное и мерзкое, что вместо того, чтобы поддержать человека, начинается какая-то травля. Здесь нужно выразить слова поддержки и пожелать человеку восстановиться после этой истории», - поделился Жорин.

Седокова и Тимма поженились в 2020 году. В декабре исполнительница развелась с баскетболистом. Знаменитость отмечала, что она хотела разойтись уже давно. По словам певицы, ее отношения с Тиммой изжили себя.

В ночь с 16 на 17 декабря спортсмен совершил самоубийство. Ему было 32 года. Янис тяжело переживал расставание с певицей, в его соцсети регулярно появлялись грустные посты.

Ранее отец Яниса Тиммы высказался о смерти сына.