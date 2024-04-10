Огромные заработки, «успешный успех» и обманутые клиенты: кто такие «инфоцыгане»
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В последние годы одними из самых обсуждаемых людей в Сети стали «инфоцыгане», или, как их еще называют, «инфобарыги» и «инфошулеры». Бизнес-коучам удалось приковать к себе внимание благодаря демонстрации роскошного образа жизни, который якобы становится доступен каждому после покупки авторских курсов. За небольшую плату они обещают раскрыть секрет успешной жизни и богатства, но по факту их продукты из раза в раз подвергаются массовой критике со стороны общественности.
Как «инфобарыги» продают свои услуги, что стоит за деятельностью интернет-миллионеров и как не стать их обманутым клиентом, читайте в материале сайта «Страсти».
Кто такие «инфоцыгане»
«Инфоцыгане» – люди, целенаправленно распространяющие ложную информацию, чтобы манипулировать другими ради получения прибыли. Их тактика может разниться – от продажи ненужных товаров до проведения сомнительных тренингов. «Инфобарыги» предлагают курсы и чек-листы, которые лишены какой-либо ценности, а их жертвами чаще всего становятся уязвимые люди, переживающие в моменте сильные эмоции и желающие приобрести исполнение мечты.
Их самовосприятие может значительно отличаться. Некоторые из них обладают завышенной самооценкой и искренне верят в то, что они выполняют «праведную миссию». Они могут считать себя «хитрыми предпринимателями», которые пользуются доступными возможностями рынка.
При этом другие «инфошулеры» могут сталкиваться с внутренним конфликтом от осознания неэтичности своих действий. Как отмечают психологи, среди психологических черт «инфоцыган» можно выделить склонность к манипуляции, цинизм и даже асоциальное поведение.
Зачастую первый или вводный курс интернет-тренеров является бесплатный или стоит недорого. Например, 2000 рублей - сумма, которую человеку морально легко потратить. За эту стоимость «инфобарыги» обещают рассказать все об успехе, раскрыть свои секреты. Пользователи в это охотно верят, им хочется жить красиво, как и наставник.
Обещая мгновенные результаты и быстрые пути к богатству, бизнес-коучи заманивают своих жертв в ловушку лжи и манипуляций. Представляясь экспертами, они втягивают доверчивых клиентов в мир обмана и разочарования, где реальные ответы скрываются за яркими обещаниями.
Возникновение понятия «инфоцыганства» в России часто связывают с «Бизнес-Молодостью». Проект появился в 2010 году и закрылся спустя 10 лет. На протяжении целого десятилетия компания организовывала курсы и тренинги и собирала на них тысячи человек, находящихся в поиске секрета успешной жизни.
Почему «продавцам воздуха» верят — мнение психолога
«Инфоцыгане», будучи искусными манипуляторами, используют различные психологические техники для привлечения клиентов и продажи своих услуг. Об этом «Страстям» рассказал клинический психолог Константин Сибитев.
По словам специалиста, как правило, «инфоцыгане» в ходе своей деятельности прибегают к манипулированию: создают иллюзии успеха, акцентируют внимание на эмоциональных потребностях, обещают быстрые и легкие результаты. Вдобавок «инфобарыги» используют свой социальный статус: с помощью фейковых отзывов и рекомендаций создают иллюзии большого количества клиентов или успешных кейсов. Всё это необходимо для того, чтобы подтолкнуть человека к принятию решения о покупке товара или курса.
Помимо этого, Сибитев призвал опасаться обещаний мгновенных и гарантированных результатов. Настоящий бизнес-тренер будет реалистично оценивать вашу ситуацию и предоставлять план действий, который требует времени и усилий для реализации. «Инфоцыган» же предпочтет наобещать вам быстрые и легкие пути к успеху, что часто является знаком мошенничества.
Как отличить добропорядочного предпринимателя от «инфошулера» — советы эксперта
Главным отличием квалифицированного специалиста от «инфоцыгана» служит практическая ценность его курсов. Такое мнение в разговоре со «Страстями» озвучила основатель Академии нейромаркетинга Юлия Че.
Как рассказала специалист в области нейротехнологий, «инфобарыги» отлично продают себя и свои курсы благодаря яркой подаче и продуманному позиционированию в соцсетях. В частности, «продавцы воздуха» прибегают к интригам, эмоциональным видео, розыгрышам на баснословные суммы и дорогим подаркам, чтобы привлечь новую аудиторию. При этом любой подобный «эксперт» всегда крайне мало говорит о внутренней составляющей своего продукта, предпочитая обещать, что все самые главные секреты успеха будут раскрыты на курсе.
В то же время, по словам Че, эксперт со знаниями и опытом собирает вокруг себя сообщество людей с равными интересами и ценностями, формирует сообщество годами. Вместо спекуляции на страхах или потребностях - он делится полезным контентом на открытых площадках. И пользу этой информации можно проверить здесь и сейчас, что отсутствует в схеме «инфоцыган». Эксперт добавила, что «инфоцыган» исчезает из поля зрения сразу после покупки курса.
«Инфоцыгане делают акцент на собственном успехе в продвижении, словно собственным примером хотят показать дорогу к успеху. Это безусловно вызывает доверие у публики. Согласитесь, если ты бизнесмен - тебя прежде интересует твой бизнес. Если ты, эксперт в медицине, маркетинге, коучинге, то в основном, занят своей практикой. Стоит лишь задуматься об этом и все становится очевидно», — заключила она.
Как защитить себя от «инфоцыган» — рекомендации адвоката
Разоблачить «инфобарыг» достаточно просто, главное, чтобы клиент не был рад обмануться в своих ожиданиях. Об этом «Страстям» заявил адвокат Денис Хузиахметов.
По словам защитника, существует ряд критериев, по которым можно вычислить недобросовестных коучей. Так, одним из них является отсутствие лицензии, проверяемой на сайте Рособрнадзора.
«Образовательная деятельность подлежит лицензированию, наличие лицензии можно проверить на сайте Рособрнадзора. Первым звоночком о том, что перед вами не образовательный курс, а «продукт» об успешном успехе, - отсутствие лицензии. Исключение предоставлено для индивидуальных предпринимателей, которые занимаются образованием без педагогического коллектива», - заявил Хузиахметов.
Вдобавок адвокат отнес к эффективным способам проверки прием оплаты на личные счета без предоставления кассового чека.
«Распространенная «фишка» российских «инфоцыган», которые не боятся ни налоговой, ни полиции, ни суда. Отслеживание таких деятелей для госорганов – вопрос времени. Для потребителя важно понимать, что, если «учитель» не может организовать собственный бизнес, то вряд ли он сможет вас чему-то научить», - заверил специалист.
Адвокат также напомнил, что заключение договора является обязательной составляющей покупки образовательного курса. Из договора можно установить срок обучения, стоимость, результат, которого может достигнуть клиент, порядок расторжения договора. Отсутствие согласования этих важных составляющих курса, не позволят вам защитить себя в полной мере в случае, если курс окажется для вас неплодотворным, добавил он.