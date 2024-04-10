Огромные заработки, «успешный успех» и обманутые клиенты: кто такие «инфоцыгане»

В последние годы одними из самых обсуждаемых людей в Сети стали «инфоцыгане», или, как их еще называют, «инфобарыги» и «инфошулеры». Бизнес-коучам удалось приковать к себе внимание благодаря демонстрации роскошного образа жизни, который якобы становится доступен каждому после покупки авторских курсов. За небольшую плату они обещают раскрыть секрет успешной жизни и богатства, но по факту их продукты из раза в раз подвергаются массовой критике со стороны общественности.

Как «инфобарыги» продают свои услуги, что стоит за деятельностью интернет-миллионеров и как не стать их обманутым клиентом, читайте в материале сайта «Страсти».

Кто такие «инфоцыгане»

«Инфоцыгане» – люди, целенаправленно распространяющие ложную информацию, чтобы манипулировать другими ради получения прибыли. Их тактика может разниться – от продажи ненужных товаров до проведения сомнительных тренингов. «Инфобарыги» предлагают курсы и чек-листы, которые лишены какой-либо ценности, а их жертвами чаще всего становятся уязвимые люди, переживающие в моменте сильные эмоции и желающие приобрести исполнение мечты.

Их самовосприятие может значительно отличаться. Некоторые из них обладают завышенной самооценкой и искренне верят в то, что они выполняют «праведную миссию». Они могут считать себя «хитрыми предпринимателями», которые пользуются доступными возможностями рынка.

При этом другие «инфошулеры» могут сталкиваться с внутренним конфликтом от осознания неэтичности своих действий. Как отмечают психологи, среди психологических черт «инфоцыган» можно выделить склонность к манипуляции, цинизм и даже асоциальное поведение.

Зачастую первый или вводный курс интернет-тренеров является бесплатный или стоит недорого. Например, 2000 рублей - сумма, которую человеку морально легко потратить. За эту стоимость «инфобарыги» обещают рассказать все об успехе, раскрыть свои секреты. Пользователи в это охотно верят, им хочется жить красиво, как и наставник.

Обещая мгновенные результаты и быстрые пути к богатству, бизнес-коучи заманивают своих жертв в ловушку лжи и манипуляций. Представляясь экспертами, они втягивают доверчивых клиентов в мир обмана и разочарования, где реальные ответы скрываются за яркими обещаниями.

Возникновение понятия «инфоцыганства» в России часто связывают с «Бизнес-Молодостью». Проект появился в 2010 году и закрылся спустя 10 лет. На протяжении целого десятилетия компания организовывала курсы и тренинги и собирала на них тысячи человек, находящихся в поиске секрета успешной жизни.