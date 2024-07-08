Адвокат прокомментировал возобновление работы клиники Тимура Хайдарова

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал новость о том, что скандальная клиника IQ Plastique, которой заведовал Тимур Хайдаров и работу которой суд приостанавливал на 90 дней после смерти пациента, откроется досрочно. Его слова приводит сайт «Страсти».

Как признался защитник, на решение суда о досрочном прекращении исполнения административного наказания, назначенного клинике Хайдарова, могло повлиять множество факторов.

«Тут может быть масса вариантов. Один из вариантов: юристы клиники в вышестоящих инстанциях признали незаконным приостановление деятельности. Второй вариант: вполне возможно, что отпали те обстоятельства, которые послужили основанием для приостановления деятельности. Может быть все что угодно. Здесь единственное, что могу сказать: Арбитражный суд в отличие от судов общей юрисдикции не растерял принцип состязательности. Действительно, в Арбитражном суде многое можно доказать. <…> Я не буду строить какие-то конспирологические теории, делать коррупционные предположения, хотя они тоже могут иметь место быть. Естественно, нельзя никого голословно ни в чем обвинять. Я допускаю, что юристы клиники доказали в Арбитражном суде то, что необходимости в дальнейшем приостановлении деятельности нет», - высказался юрист.

Напомним, 15 апреля главное следственное управление Следственного комитета по Москве сообщило, что у руководства и медиков клиники IQ Plastique Хайдарова были проведены обыски по делу о смерти пациента Петра Гаврилова после операции. Уточняется, что следователи приостановили деятельность по оказанию ряда услуг в клинике и опечатали операционные.

Теперь же стало известно, что закрытая на 90 дней после смерти пациента клиника Хайдарова открылась досрочно.