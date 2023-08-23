Адвокат Петрик рассказала, как консуматорши могут защитить свои трудовые права

Жертвами консумации могут стать не только доверчивые клиенты заведения, но и сами «сотрудницы» этой сферы. В большинстве случаев консуматорши не получают оплату за труд и не могут отстоять свои права. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» адвокат Лилия Петрик назвала ошибку потерпевших, из-за которой они остались без защиты закона.

Консумация — новое, но незаконное явление в России. Для того, чтобы обезопасить себя от обмана, девушки должны заключить трудовой договор с заведением.

«Работа на консумации носит договорной характер, то есть должен быть заключен письменный договор. Устные соглашения, переписки в мессенджерах могут быть только в совокупности доказательств, если дело дойдет до суда», — сообщила Петрик.

Кроме того, консуматорши должны выбрать агентство, которое будет представлять их интересы перед заведением и сможет взять на себя все риски. Если девушка выполнила эти условия, то она получит оплату за оказанные услуги без труда. В сложившейся ситуации заведение не захочет доводить спор с работником до суда, и стороны придут к соглашению.

Если же консуматорша совершила ошибку и не заключила договор, то защитить свои права ей будет крайне тяжело.

О том, как россиянки попадают в бизнес и становятся жертвами консумации, читайте в этой статье.