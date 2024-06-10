Адвокат отреагировал на возможные иски семьи Талькова к экс-продюсеру артиста

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал новость о том, что семья убитого певца Игоря Талькова предъявит иски о возмещении морального вреда к бывшему продюсеру звезды Валерию Шляфману. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Потерпевший или их представители могут заявлять гражданский иск в рамках рассмотрения уголовного дела. Не знаю, как будет в данном случае, но очень часто судьи, которые рассматривают уголовные дела, оставляют гражданский иск на рассмотрение в отдельном гражданском производстве. Несмотря на то, что потерпевшая сторона имеет право заявлять гражданский иск в рамках уголовного дела, рассматривающие уголовные дела судьи чаще всего отказывают в удовлетворении, оставляя это на разрешение отдельного процесса. Так происходит в большинстве случаев», - рассказал юрист.

При этом Жорин не исключил, что семье покойного Талькова удастся добиться желаемого.

«Но случай с Тальковым нетипичный. Я участвовал в ряде гражданских процессов, где родственники подавали иски о защите чести и достоинства, в том числе к Азизе и Первому каналу. По одному из исков я представлял интересы Азизы. Обратил внимание, что несмотря на то, что прошло много лет с момента гибели Талькова, судьи, которые рассматривают эти дела, с большим уважением относятся к артисту, это чувствуется в процессе. Судьи все равно люди, это накладывает определенный отпечаток. Не могу сказать с точки зрения адвокатской этики, как будет в данном процессе. Также я не знаю обстоятельств и заявленных сум, однако скажу, что здесь может быть все, что угодно. Потому что слишком много факторов в этом деле», - заключил адвокат.

Как считает следствие, 6 октября 1991 года в петербуржском Дворце спорта «Юбилейный» в во время концерта между певцом Игорем Тальковым, его продюсером Валерием Шляфманом и охранником певицы Азизы Игорем Малаховым произошел конфликт из-за очередности выступлений музыкантов. В результате Шляфман выхватил из рук Малахова револьвер системы «Наган» и выстрелил в него, но попал в Талькова, в результате чего артист скончался на месте ЧП.

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