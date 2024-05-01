Адвокат Мухаметзянов рассказал, кому положена бронь от мобилизации в 2024 году

Адвокат и основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online Ильдар Мухаметзянов рассказал сайту «Страсти», кому положена бронь от мобилизации в 2024 году. Он отметил, что полного списка предприятий, предоставляющих освобождение, в интернете не найти.

«Бронь от мобилизации положена тем, кто трудоустроен в органах власти, а также компаниях, которые считаются критически важными. Помимо этого, на бронь могут рассчитывать штатные сотрудники предприятий, выполняющих договоры по поставкам для государственных нужд, поставляющих продукцию, выполняющих работы или оказывающих услуги по государственным оборонным заказам (ГОЗ), решающих «особые задачи» или обеспечивающих безопасность и жизнедеятельность государства, а также жителей. Полного списка этих предприятий в открытом доступе в интернете не найти, но каждая организация имеет полное право узнать о возможности бронирования сотрудников», - рассказал эксперт.

Он сообщил, что с этим вопросом можно обратиться в районную комиссию по бронированию граждан в запасе.

Также Мухаметзянов рассказал, что на отсрочку по брони могут рассчитывать находящиеся в запасе и трудоустроенные в организации, имеющей право на бронирование. В этот перечень попадают и те, кто занимает должность из списка на отсрочку.

«Получить удостоверение об отсрочке можно исключительно через организацию, в которой вы работаете. Схема стандартная – компания предоставляет в военный комиссариат все необходимые документы, среди которых в том числе есть список работников, а также военные билеты всех, кого нужно забронировать», - заявил адвокат и отметил, что спустя время военные билеты возвращаются вместе с удостоверениями об отсрочке. Работодатель отдает документы сотрудникам под подпись.

Подробнее о том, кому положены отсрочка и бронь от мобилизации, читайте в нашем материале.