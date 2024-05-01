Бронь от мобилизации в России в 2024 году
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Кто может получить бронь от мобилизации в 2024 году и чем она отличается от отсрочки? Каким категориям работников положено освобождение? В правилах бронирования и других нюансах разбирался сайт «Страсти».
Бронь и отсрочка: разница
Между бронью и отсрочкой есть одна существенная разница. В первом случае освобождение от мобилизации носит постоянный характер. При этом бронь сохраняется, пока гражданин соответствует критериям для освобождения. Работника не могут призвать по мобилизации, если он занят на критически важных предприятиях. Бронь дается сроком до 12 месяцев и продлевается при необходимости. По сути, она связана с рабочим местом человека.
Отсрочка предоставляется на определенный срок – она адресная и связана с временными причинами. После изменения причин гражданина могут призвать. Стоит помнить, что работник имеет право отказаться от брони: ему достаточно уволиться или перейти на другую должность, не подлежащую бронированию. Бронь могут аннулировать в этом случае – задача работника предупредить военкомат в течение 5 суток.
Освобождение дается в случае соответствия гражданина нескольким критериям. Его возраст не должен быть младше 27 лет, а профессия имеет существенное значение для обеспечения выполнения мобилизационных заданий. Бронировать персонал могут не все компании, а только те, которые выполняют госзаказ в период мобилизации, обеспечивают безопасность и обороноспособность страны, а также жизнедеятельность населения. О том, положена ли бронь, можно узнать в отделе кадров предприятия.
Кому предоставлялись отсрочка и бронь в самом начале
21 сентября 2022 года в России объявили частичную мобилизацию. Задание привлечь 300 тысяч человек было успешно выполнено – брали тех, кто служил и имел военно-учетную специальность.
Список граждан, которых освобождали от мобилизации, неоднократно корректировался. Изначально право на отсрочку предоставлялось сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса. Позже перечень освобождающихся расширили, в него внесли граждан, признанных временно негодными к службе по здоровью, инвалидов I группы, занятых уходом за членом семьи, имеющих на иждивении трех и более детей до 16 лет, мужчин, воспитывающих без матери одного ребенка и более до 16 лет, сотрудников организаций IT, банковского и финансового секторов, военных пенсионеров, а также россиян, проживающих за границей и не состоящих на воинском учете.
Затем отсрочку дали студентам вузов и колледжей – как очникам, так и обучающимся очно-заочно, то есть вечерникам. Согласно указу президента, она касается учащихся организаций среднего профессионального и высшего образования. Речь идет о программах ординатуры, ассистентуры-стажировки, аспирантуры. Также отсрочка касалась обучающихся в организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров. Последняя категория учащихся, на кого она распространялась, - учащиеся по программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала.
Профком МГУ уточнял, что формулировка указа предусматривает отсрочку всем студентам бакалавриата, магистратуры, специалитета. Никаких ограничений по статусу в данном случае нет. Отсрочка распространялась и на тех, кто служил в армии или по контракту, студентов-ветеранов боевых действий и других учащихся, но при условии, что образование для них является первым.
Еще через несколько дней в сентябре 2022 года Минцифры опубликовало документ, в котором было 195 специальностей, попадающих под освобождение от мобилизации. Это IT-специальности в таких направлениях, как математика, ядерная физика, лазерные технологии, информационная безопасность, самолетостроение, пиар, металлургия и другие.
Важно отметить, что женщины не подлежали призыву в ходе проведения частичной мобилизации, о чем сообщал министр обороны России Сергей Шойгу.
Кому предоставляются бронь и отсрочка сейчас
Согласно федеральному закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», отсрочка от мобилизации предоставляется гражданам:
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Забронированным в порядке, определяемом правительством;
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Признанным временно негодными (имеют категорию «Г «– прим.). Срок отсрочки в данном случае составляет до 6 месяцев;
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Занятым уходом за отцом, матерью, женой, мужем, братом, сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися в постороннем уходе и помощи либо являющимися инвалидами I группы при отсутствии лиц, обязанных их содержать;
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Являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего брата/сестры при отсутствии других лиц, которые обязаны их содержать;
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Имеющим на иждивении четырех и более детей до 16 лет или воспитывающим без матери одного ребенка в возрасте до 16 лет, а также гражданам женского пола, имеющим одного и более ребенка до 16 лет или находящимся в состоянии беременности сроком не менее 22 недель;
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Имеющим жену, срок беременности которой не менее 22 недель, и трех детей в возрасте до 16 лет;
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Матери-одиночки, которые имеют четырех и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа;
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Сенаторы и депутаты Госдумы;
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Пребывающим в добровольческих формированиях, содействующим вооруженным силам РФ.
В этот перечень входят также студенты, получающие первое образование и обучающиеся по очной или очно-заочной форме, граждане с заболеваниями в фазе обострения (например, если предстоит операция или наступило острое состояние по бронхиальной астме).
Бронь же распространяется на работников аккредитованных IT-компаний, российских операторов связи, системообразующих СМИ, финансовых организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы. Для брони нужно, чтобы человек был оформлен по трудовому договору, выполнял критически важные для организации функции. В некоторых случаях требуется наличие высшего образования. По большому счету освобождение распространяется на должность, а не на человека. Если он покинет место, то потеряет освобождение.
Также бронь от мобилизации полагается гражданам с категорией годности к военной службе «Д», то есть не годным по состоянию здоровья, а также лицам, достигшим предельного возраста для нахождения на военной службе: 50 лет для рядовых и сержантов, 60-ти – для младших офицеров и 65-ти – для старших офицеров. Сюда же входят граждане, больные ВИЧ и СПИДом, а также состоящие на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах. В перечень включены лица, находящиеся под административным надзором после выхода из тюрьмы.
Кому – бронь, а кому – отсрочка: мнение адвоката
Мы уточнили у адвоката и основателя онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online Ильдара Мухаметзянова, кому положена бронь от мобилизации в 2024 году и как ее получить.
«Бронь от мобилизации положена тем, кто трудоустроен в органах власти, а также компаниях, которые считаются критически важными. Помимо этого, на бронь могут рассчитывать штатные сотрудники предприятий, выполняющих договоры по поставкам для государственных нужд, поставляющих продукцию, выполняющих работы или оказывающих услуги по государственным оборонным заказам (ГОЗ), решающих «особые задачи» или обеспечивающих безопасность и жизнедеятельность государства, а также жителей.
Полного списка этих предприятий в открытом доступе в интернете не найти, но каждая организация имеет полное право узнать о возможности бронирования сотрудников. С этим вопросом необходимо обратиться в районную комиссию по вопросам бронирования граждан в запасе.
Отсрочку по брони сможет получить тот, кто, во-первых, находится в запасе, во-вторых, трудоустроен в организации, имеющей право на бронирование. И, в-третьих, занимает должность, которая попадает в специальный утвержденный список на отсрочку. Получить удостоверение об отсрочке можно исключительно через организацию, в которой вы работаете. Схема стандартная – компания предоставляет в военный комиссариат все необходимые документы, среди которых в том числе есть список работников, а также военные билеты всех, кого нужно забронировать. Через некоторое время военные билеты будут возвращены вместе с удостоверениями об отсрочке, которые компания должна будет отдать каждому из забронированных сотрудников под подпись», - рассказал Мухаметзянов.