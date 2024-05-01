Кто может получить бронь от мобилизации в 2024 году и чем она отличается от отсрочки? Каким категориям работников положено освобождение? В правилах бронирования и других нюансах разбирался сайт «Страсти».

Бронь и отсрочка: разница

Между бронью и отсрочкой есть одна существенная разница. В первом случае освобождение от мобилизации носит постоянный характер. При этом бронь сохраняется, пока гражданин соответствует критериям для освобождения. Работника не могут призвать по мобилизации, если он занят на критически важных предприятиях. Бронь дается сроком до 12 месяцев и продлевается при необходимости. По сути, она связана с рабочим местом человека.

Отсрочка предоставляется на определенный срок – она адресная и связана с временными причинами. После изменения причин гражданина могут призвать. Стоит помнить, что работник имеет право отказаться от брони: ему достаточно уволиться или перейти на другую должность, не подлежащую бронированию. Бронь могут аннулировать в этом случае – задача работника предупредить военкомат в течение 5 суток.

Освобождение дается в случае соответствия гражданина нескольким критериям. Его возраст не должен быть младше 27 лет, а профессия имеет существенное значение для обеспечения выполнения мобилизационных заданий. Бронировать персонал могут не все компании, а только те, которые выполняют госзаказ в период мобилизации, обеспечивают безопасность и обороноспособность страны, а также жизнедеятельность населения. О том, положена ли бронь, можно узнать в отделе кадров предприятия.

Кому предоставлялись отсрочка и бронь в самом начале

21 сентября 2022 года в России объявили частичную мобилизацию. Задание привлечь 300 тысяч человек было успешно выполнено – брали тех, кто служил и имел военно-учетную специальность.

Список граждан, которых освобождали от мобилизации, неоднократно корректировался. Изначально право на отсрочку предоставлялось сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса. Позже перечень освобождающихся расширили, в него внесли граждан, признанных временно негодными к службе по здоровью, инвалидов I группы, занятых уходом за членом семьи, имеющих на иждивении трех и более детей до 16 лет, мужчин, воспитывающих без матери одного ребенка и более до 16 лет, сотрудников организаций IT, банковского и финансового секторов, военных пенсионеров, а также россиян, проживающих за границей и не состоящих на воинском учете.

Затем отсрочку дали студентам вузов и колледжей – как очникам, так и обучающимся очно-заочно, то есть вечерникам. Согласно указу президента, она касается учащихся организаций среднего профессионального и высшего образования. Речь идет о программах ординатуры, ассистентуры-стажировки, аспирантуры. Также отсрочка касалась обучающихся в организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров. Последняя категория учащихся, на кого она распространялась, - учащиеся по программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала.

Профком МГУ уточнял, что формулировка указа предусматривает отсрочку всем студентам бакалавриата, магистратуры, специалитета. Никаких ограничений по статусу в данном случае нет. Отсрочка распространялась и на тех, кто служил в армии или по контракту, студентов-ветеранов боевых действий и других учащихся, но при условии, что образование для них является первым.

Еще через несколько дней в сентябре 2022 года Минцифры опубликовало документ, в котором было 195 специальностей, попадающих под освобождение от мобилизации. Это IT-специальности в таких направлениях, как математика, ядерная физика, лазерные технологии, информационная безопасность, самолетостроение, пиар, металлургия и другие.

Важно отметить, что женщины не подлежали призыву в ходе проведения частичной мобилизации, о чем сообщал министр обороны России Сергей Шойгу.