Адвокат Мухаметзянов перечислил достоинства и недостатки электронных повесток

Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online Ильдар Мухаметзянов рассказал сайту «Страсти» о достоинствах и недостатках электронных повесток.

По мнению эксперта, у них есть единственный «плюс» - речь идет об удобстве уведомления.

«Так как люди довольно часто живут не по месту регистрации, то вручить им повестку бывает крайне сложно. Цифровая повестка – еще один шаг на пути к цифровизации воинского учета. Пожалуй, первый и единственный плюс такого нововведения – это удобство уведомления», - сказал эксперт.

При этом, говорит адвокат, отправка цифровой повестки не означает, что человек точно ее увидит. Однако через 7 дней после появления документа в специальном реестре она будет считаться врученной. Это может привести к тому, что человек станет уклонистом, сам тоже не желая.

«Например, гражданин по каким-либо уважительным причинам не заходил на «Госуслуги» и не знал о призыве, или уехал, или не оплатил интернет, или потерял телефон. Впоследствии к тем, кто не явится в военкомат, могут применяться самые разные санкции. Ограничение выезда за границу, лишение водительских прав и возможности распоряжаться собственной недвижимостью – лишь некоторые из них», - напомнил Мухаметзянов.

Он подчеркнул, что в данном случае риски неполучения документов лежат на получателе. Аналогичная система извещения действует в судах.

«А значит государство возлагает на граждан несуществующую в законе обязанность по мониторингу уведомлений, реестров, а также оплате интернета, чтобы иметь доступ к «Госуслугам», потому что в противном случае люди могут попасть под санкции. Здесь мне видится недоработанность и нелогичность этого закона», - рассказал адвокат.

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