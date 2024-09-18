Адвокат Моргенштерна* отреагировал на признание рэпера иноагентом из-за политической деятельности

Адвокат рэпера Моргенштерна* (признан в РФ иноагентом) прокомментировал новость о том, что причиной внесения рэпера в реестр иноагентов послужила его политическая деятельность, выполняемая в интересах иностранного источника. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Мы знаем об этой причине, мы не согласны с этим, поскольку Алишер* не занимается политической деятельностью. Соответственно, он не модерирует Telegram-канал «Не Моргенштерн», у него есть свой канал, за который его и штрафовали. Все это уже было предметом судебного исследования. Несмотря на то, что Минюст не предоставил никаких доказательств того, что артист имеет отношение к каналу «Не Моргенштерн», суд посчитал, что этот факт установлен», - поделился защитник.

Ранее стало известно, что одной из причин признания Моргенштерна* иноагентом стал его трек «12».

Также из судебных документов выяснилось, что в основанном музыкантом Telegram-канале «Не Моргенштерн» освещаются события, в том числе, политического характера, сопровождаемые комментариями, которые содержат, как правило, негативную оценку принимаемых органами государственной власти РФ решений.

*(признан в РФ иноагентом)