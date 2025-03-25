Адвокат Кудряшов рассказал о нарушениях, которые обернутся для Ефремова колонией
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Актер Михаил Ефремов готовится выйти из исправительной колонии, где он провел 5 лет после смертельного ДТП. Еще недавно в звонке на волю звезда отечественных фильмов заявил, что хочет устроить «чудовищную движуху в Белгородской области». Однако, как выяснил сайт «Страсти», заслуженному артисту надо будет поубавить пыл из-за ограничений, которые накладываются после условно-досрочного освобождения (УДО). Их нарушение грозит Михаилу Олеговичу возвращением в тюрьму, заявил адвокат Александр Кудряшов.
По словам эксперта, освобождение по УДО не развязывает руки Ефремову. Некоторые ограничения все же будут, какие именно укажет суд. Именно их актер будет обязан принять. К таким ограничениям, как правило, относятся «комендантский час» и запрет покидать пределы страны на длительный период времени без специального разрешения.
По общим правилам, надо стать законопослушным гражданином, что означает неукоснительное исполнение законов Российской Федерации. Не инициировать и не участвовать в каких-либо конфликтах, отчитываться в уголовно исполнительной инспекции так часто, как это будет определено. Все это нужно, чтобы не отправиться обратно досиживать установленный приговором срок. Суд может указать какие-то еще ограничения, и самое сложное для Михаила Ефремова это понять, что неисполнение требований судебного акта не просто могут вернуть его в колонию, но и окончательно подорвать и без того сильно пошатнувшийся авторитет среди почитателей его таланта.
Александр Кудряшов
Адвокат, член Коллегии адвокатов «Барсуков, Милютин и партнеры»
Ранее сообщалось, что певица Вика Цыганова оказалась не рада освобождению Ефремова по УДО. Актер должен будет выйти на свободу 9 апреля.