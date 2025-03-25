Адвокат Кудряшов рассказал о нарушениях, которые обернутся для Ефремова колонией

Актер Михаил Ефремов готовится выйти из исправительной колонии, где он провел 5 лет после смертельного ДТП. Еще недавно в звонке на волю звезда отечественных фильмов заявил, что хочет устроить «чудовищную движуху в Белгородской области». Однако, как выяснил сайт «Страсти», заслуженному артисту надо будет поубавить пыл из-за ограничений, которые накладываются после условно-досрочного освобождения (УДО). Их нарушение грозит Михаилу Олеговичу возвращением в тюрьму, заявил адвокат Александр Кудряшов.

По словам эксперта, освобождение по УДО не развязывает руки Ефремову. Некоторые ограничения все же будут, какие именно укажет суд. Именно их актер будет обязан принять. К таким ограничениям, как правило, относятся «комендантский час» и запрет покидать пределы страны на длительный период времени без специального разрешения.