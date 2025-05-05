Адвокат Кудряшов назвал наказания, грозящие Тимати за нарушение ПДД у Москва-Сити

Рэпер Тимати устроил прогулку по Москве на дорогостоящем Lamborghini Diablo и, как пишет Kp.ru, нарушил несколько правил дорожного движения. Сайт «Страсти» решил выяснить, что может грозить звезде отечественной эстрады, и обратился за комментарием к адвокату Александру Кудряшову.

В публикации СМИ говорится, что на пути к Москва-Сити рэпер сначала не пропустил пешехода, который хотел перейти дорогу в разрешенном для этого месте. А после появилось видео, на котором из машины артиста вылезают дети. При этом до пункта назначения они добирались на одном сиденье. По словам адвоката, за оба нарушения Тимати максимум грозят административные штрафы.