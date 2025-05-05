Адвокат Кудряшов назвал наказания, грозящие Тимати за нарушение ПДД у Москва-Сити
© Starface.ru
Рэпер Тимати устроил прогулку по Москве на дорогостоящем Lamborghini Diablo и, как пишет Kp.ru, нарушил несколько правил дорожного движения. Сайт «Страсти» решил выяснить, что может грозить звезде отечественной эстрады, и обратился за комментарием к адвокату Александру Кудряшову.
В публикации СМИ говорится, что на пути к Москва-Сити рэпер сначала не пропустил пешехода, который хотел перейти дорогу в разрешенном для этого месте. А после появилось видео, на котором из машины артиста вылезают дети. При этом до пункта назначения они добирались на одном сиденье. По словам адвоката, за оба нарушения Тимати максимум грозят административные штрафы.
Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей, на должностных лиц — в размере 25 тысяч рублей, на юридических лиц — 100 тысяч рублей. Согласно пункту 13.1 ПДД РФ, при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. За не пропуск пешехода предусмотрена административная ответственность по статье 12.18 КоАП РФ, которая предусматривает штраф от 1500 до 2500 рублей. Зафиксировать нарушение может как сотрудник ГИБДД, так и камера. Исключение из этого правила: водитель не обязан пропускать пешехода в том случае, если пешеход переходит дорогу в неположенном месте и создает помеху движению.
Александр Кудряшов
адвокат
Ранее Тимати прокомментировал коммунальный скандал со своим участием. Артист заявил, что за ним не водится невыплат.