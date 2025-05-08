Адвокат Кудряшов напомнил, что грозит за разведение костра в неположенном месте

Для многих россиян майские праздники ассоциируются с шашлыком на природе. Однако далеко не все места подходят для разведения костра. Адвокат Александр Кудряшов рассказал в беседе с сайтом «Страсти», как хорошо провести время и при этом не нарушить действующие законы.

По словам эксперта в области права, есть общие санкции за разведение огня вне специально отведенных для этого зонах. За костер в городе, в том числе на улице или в общем дворе, грозит предупреждение или административный штраф. От 5 до 15 тысяч для граждан, 20 до 30 тысяч для должностных лиц, от 40 до 60 тысяч для предпринимателей и от 300 до 400 для юридических лиц. В условиях особого противопожарного режима сумма штрафов будет значительно выше. За костер в лесу гражданам грозит от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 тысяч до 400 тысяч рублей.

Также есть и специальные санкции, которые введены субъектами РФ, например Санкт-Петербургом и Москвой. Что касается столицы, то, согласно статье 3.20, предусмотрены следующие штрафы за разведение костров в неположенном месте: от 3 тысяч до 4 тысяч рублей для граждан, от 20 тысяч до 30 тысяч рублей для должностных лиц, от 150 тысяч до 200 тысяч рублей для юридических лиц. Те же деяния, совершенные на особо охраняемых территориях города, влекут более строгое наказание. Сумма штрафа в таком случае увеличивается.