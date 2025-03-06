Адвокат Грачевой подал заявление об ускорении рассмотрения уголовного дела

Адвокат правозащитницы Светланы Грачевой подал заявление об ускорении рассмотрения уголовного дела. Уже шестой год она судится с бывшим мужем, избивавшим ее, и пытается поставить точку в этой истории. Подробности узнал портал «Страсти».

По словам Грачевой, 18 декабря она выиграла выборочную кассацию в рамках уголовного дела по обвинению бывшего супруга в нанесении ей среднего вреда здоровью. Второй кассационный суд отменил апелляционное постановление, вынесенное Савеловским районным судом 21 августа 2024 года.

«Кассационная инстанция отправила уголовное дело обратно в Савеловский районный суд, чтобы уже в конце концов этот простейший приговор по ст. 112 УК РФ был исправлен и точка в моей истории была поставлена, но сроки рассмотрения судом апелляционной инстанции не соблюдены, волокита по делу продолжается шестой год», — заявила Светлана.

Новый адвокат Грачевой Александр Свербей подготовил и подал заявление об ускорении рассмотрения уголовного дела на имя председателя Савеловского районного суда Москвы.

«К великому сожалению, следует констатировать, что по делу Светланы Грачевой, чьи интересы как потерпевшей я представляю, нарушены все мыслимые и немыслимые сроки уголовного судопроизводства. Этой истории уже 6 лет. Решение суда в отношении обидчика Светланы до сих пор не вступило в законную силу. Дело отправлено из Второго кассационного суда общей юрисдикции в Савеловский суд на новое рассмотрение 20.12.2024, а зарегистрировано в районном суде, внимание, только 29.01.2025! По требованиям уголовно-процессуального закона рассмотрение такого дела должно быть начато не позднее 15 суток после поступления в суд. Повторюсь, дело поступило в Савеловский суд 29.01.2025 и до настоящего времени судебное заседание не назначено», — отметил Свербей.