Адвокат Грачевой подал заявление об ускорении рассмотрения уголовного дела
© Личный архив Светланы Грачевой
Адвокат правозащитницы Светланы Грачевой подал заявление об ускорении рассмотрения уголовного дела. Уже шестой год она судится с бывшим мужем, избивавшим ее, и пытается поставить точку в этой истории. Подробности узнал портал «Страсти».
По словам Грачевой, 18 декабря она выиграла выборочную кассацию в рамках уголовного дела по обвинению бывшего супруга в нанесении ей среднего вреда здоровью. Второй кассационный суд отменил апелляционное постановление, вынесенное Савеловским районным судом 21 августа 2024 года.
«Кассационная инстанция отправила уголовное дело обратно в Савеловский районный суд, чтобы уже в конце концов этот простейший приговор по ст. 112 УК РФ был исправлен и точка в моей истории была поставлена, но сроки рассмотрения судом апелляционной инстанции не соблюдены, волокита по делу продолжается шестой год», — заявила Светлана.
Новый адвокат Грачевой Александр Свербей подготовил и подал заявление об ускорении рассмотрения уголовного дела на имя председателя Савеловского районного суда Москвы.
«К великому сожалению, следует констатировать, что по делу Светланы Грачевой, чьи интересы как потерпевшей я представляю, нарушены все мыслимые и немыслимые сроки уголовного судопроизводства. Этой истории уже 6 лет. Решение суда в отношении обидчика Светланы до сих пор не вступило в законную силу. Дело отправлено из Второго кассационного суда общей юрисдикции в Савеловский суд на новое рассмотрение 20.12.2024, а зарегистрировано в районном суде, внимание, только 29.01.2025! По требованиям уголовно-процессуального закона рассмотрение такого дела должно быть начато не позднее 15 суток после поступления в суд. Повторюсь, дело поступило в Савеловский суд 29.01.2025 и до настоящего времени судебное заседание не назначено», — отметил Свербей.
Сколько еще продлятся разбирательства Грачевой, пока неизвестно. В беседе с порталом «Страсти» представитель правозащитницы подчеркнул — предвосхищать, какое судебное решение будет принято, дело неблагодарное. По его словам, самое главное, чтобы суд как можно скорее назначил заседание.
Отметим, что за делом Светланы Грачевой уже несколько лет следит криминалист Михаил Игнатов. Он заявил, что в принципе не припомнит разбирательство, которое длилось бы так долго. Он поддерживает правозащитницу и считает, что ее бывший муж должен понести наказание.
«Я, честно говоря, на своей памяти не помню такой волокиты по такому простейшему делу. Дело элементарное, и оно должно было быть расследовано в течение максимум двух месяцев. Здесь уже тянется шесть лет. Надеюсь, что на стадии апелляции все-таки точка будет поставлена, потому что по-другому быть не может. Обвинительный приговор в отношении экс-супруга Грачевой должен вступить в законную силу», — заявил Михаил Игнатов.
Полную историю Светланы Грачевой читайте на сайте «Страсти».