Адвокат Данильченко прокомментировала историю россиянки, экс-муж которой угрожает пустить дочь на фарш

Адвокат по семейным делам Виктория Данильченко отреагировала на историю жительницы Химок, бывший сожитель которой угрожает пустить на фарш их общую дочь. По просьбе портала «Страсти» юрист изучила, что произошло в семье, и рассказала, можно ли привлечь мужчину к ответственности.

Напомним, что россиянка обратилась за помощью в СМИ из-за постоянных сообщений от бывшего возлюбленного, в которых он требует отдать экс-избранницу долю в квартире, а иначе он убьет их ребенка. Женщина рассказала, что пока сожитель не предпринимает никаких действий и все ограничивается угрозами, но она боится, что рано или поздно он все-таки доберется до малышки.

В интервью порталу «Страсти» она отмечала, что хотела бы добиться запрета на приближение бывшего. Однако, как утверждает адвокат, в российском законодательстве не предусмотрен запрет на приближение одного человека к другому. Не установлен запрет, что бывший супруг не может находиться в том же кафе или в том же магазине, или, например, не может парковаться по соседству.

«Если человек считает, что в результате действий бывшего супруга ему угрожает опасность, он может сообщить об этом в полицию. Следует подробно описать обстоятельства произошедшего. Так, уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119), - рассказала Виктория Данильченко. — УК РФ предусматривает уголовную ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Для квалификации преступления необходимо доказать умысел лица, направленный на восприятие потерпевшим реальности угрозы, когда имеются объективные основания опасаться ее осуществления. Как разъяснено в Определении Конституционного суда РФ такая угроза должна быть намеренно высказана с целью устрашения потерпевшего и в форме, дающей основания опасаться ее воплощения. При этом угроза убийством может быть выражена в любой форме. Отсутствие словесных угроз не исключает уголовной ответственности по ч. 1 ст.119 УК РФ».

Кроме того, как подчеркнула эксперт, если бывший сожитель не угрожает расправой, это не значит, что человек не сможет ничего предпринять. Так, в российском законодательстве установлена административная ответственность за оскорбления, то есть унижение чести и достоинства другого человека.

«Ст.5.61 КоАП РФ предусмотрен административный штраф за оскорбления. В каждом конкретном случае действия бывшего супруга также могут быть квалифицированы по другим статьям УК РФ. И всегда следует фиксировать все звонки, смс-сообщения, письма, отправленные на электронную почту, посылки», - заключила адвокат.

Полную историю россиянки, которой угрожает муж расправой над ребенком, читайте на сайте «Страсти».