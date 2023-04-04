«Адреналиновая худоба»: как стресс подавляет аппетит и почему нужно реагировать
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Известно, что примерно две трети людей в стрессовой ситуации начинают есть больше, и, как следствие, набирают вес. Но есть и другие, которые, напротив, сильно худеют. Этому есть научные обоснования – такой тип пищевого поведения называют «адреналиновая худоба». Чем он опасен и как можно себе помочь, рассказала сайту-изданию «Страсти» модель и блогер Юлия Васильева.
Если представить животное, которое убегает от агрессора (преследователя), то ясно, что сейчас ему не до еды. Организм на фоне физической угрозы испытывает стресс, который и подавляет аппетит. В такие моменты он мобилизует запасы энергии из жира, печени и неработающих мышц. Как следствие – выделяются такие гормоны как: глюкокортикоиды, глюкагон, адреналин и норадреналин. Они становятся необходимым источником глюкозы, которая дает энергию и спасает животное от перспективы стать чьим-то ужином.
У людей типа «адреналиновая худоба» в момент стресса в особом количестве вырабатывается кортикотропин-рилизинг-гормон, который подавляет аппетит и включает симпатическую нервную систему, то есть заставляет активно действовать.
Может показаться, что это вполне работающая методика для желающих похудеть. Однако на деле это большая ошибка. Стресс изнашивает организм: мысли становятся хаотичными, как следствие – возникают проблемы с памятью, снижается либидо, бессонница становится постоянным спутником человека, а его перманентным состоянием - тревожность и усталость. Способность контролировать свою реакцию на стресс – единственный работающий метод повлиять на возникновение и развитие болезней. Да-да, получается, что все болезни действительно от нервов.
Юлия Васильева
Модель бренда Guess и блогер
Давайте рассмотрим несколько способов, которые могут стать «спасательной шлюпкой»:
Работайте над личным эмоциональным интеллектом. Научившись распознавать свои эмоции и чувства, вы сможете контролировать их, а не наоборот. Решением может стать психотерапия, либо самостоятельное познание себя с помощью медитаций.
Записывайте свои переживания в дневник – исследования говорят сами за себя — это имеет лечебное психотерапевтическое воздействие.
Заведите дневник агрессии и фиксируйте, кто или что вызвали в вас раздражение, почему вас это зацепило, как это связано с вашим прошлым. Так вы станете менее реактивным.
Очень поможет и концентрация на благодарности – каждый день выписывайте или произносите хотя бы 5 вещей, за которые вы благодарны себе, людям, судьбе.
Слезы – быстрый и действенный вариант для снятия напряжения. Сперва вы, вероятно, ощутите бессилие, но потом энергия вернётся.
Может показаться, что способы эти банальны, но в действительности они успокаивают глубокую лимбическую систему: усиливают здравомыслие, запускают парасимпатическую нервную систему.
«Вы должны помнить, что по факту наши реакции не более, чем привычка. И выходом станет решимость отрастить новые нейроны. Все, что описано выше, как раз направлено на получение такого результата. А еще спорт, здоровая еда, полезные биологически-активные добавки и своевременная профилактика», - заключила Юлия Васильева.
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