«Адреналиновая худоба»: как стресс подавляет аппетит и почему нужно реагировать

Известно, что примерно две трети людей в стрессовой ситуации начинают есть больше, и, как следствие, набирают вес. Но есть и другие, которые, напротив, сильно худеют. Этому есть научные обоснования – такой тип пищевого поведения называют «адреналиновая худоба». Чем он опасен и как можно себе помочь, рассказала сайту-изданию «Страсти» модель и блогер Юлия Васильева.

Если представить животное, которое убегает от агрессора (преследователя), то ясно, что сейчас ему не до еды. Организм на фоне физической угрозы испытывает стресс, который и подавляет аппетит. В такие моменты он мобилизует запасы энергии из жира, печени и неработающих мышц. Как следствие – выделяются такие гормоны как: глюкокортикоиды, глюкагон, адреналин и норадреналин. Они становятся необходимым источником глюкозы, которая дает энергию и спасает животное от перспективы стать чьим-то ужином.