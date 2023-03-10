Модель бренда Guess и блогер Васильева рассказала о неочевидном вреде воды на организм
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Факт того, что достаточное потребление воды необходимо для полноценного функционирования организма, известен всем. Но и проблема отеков от скапливающейся в организме жидкости не отстает. Модель бренда Guess и блогер Юлия Васильева рассказала сайту-изданию «Страсти», в каких случаях вода может скорее нанести вред, чем принести пользу.
Давайте проведем небольшой тест: осторожно надавите себе на ступню, лодыжку или икру. Образовавшаяся вмятина исчезла не сразу, а сохранилась на несколько секунд? Значит, проблема отечности вам знакома. По словам Васильевой, это веская причина проверить почки – есть вероятность, что они просто не справляются с переработкой важных для жизнедеятельности элементов.
Первое, что стоит рекомендовать – ограничить потребление соли, так как именно она мешает почкам выводить жидкость.
Есть и другие причины, почему вы могли столкнуться с отеками. Среди них прием лекарственных препаратов: антидепрессантов, стероидов, гормонов и противовоспалительных средств. Наличие лишнего веса также влечет за собой задержку жидкости. Еще одной причиной появления отеков, как это ни парадоксально, может стать начало процесса похудения. Вредные привычки, алкоголь, сигареты, злоупотребление чаем или кофе – также являются «возбудителями» отечности. Отеки, кстати, могут спровоцировать и такое неприятное явление, как целлюлит.
Мало двигаетесь? Тогда не удивляйтесь, что вы тоже в группе риска, ведь кровообращение в этом случае оставляет желать лучшего, а значит и адаптация жидкостей в организме страдает. Но какая бы причина ни была – важно быть на пути ответственного отношения к этому вопросу, и решать проблему с помощью специалистов.
Юлия Васильева
Модель и блогер
Как еще вывести лишнюю воду?
Здесь важно поддерживать метаболизм, а для этого необходимо выпивать минимум 2 литра воды в день. Но будьте осторожны – если у вас есть противопоказания, с помощью врача рассчитайте ту меру, которая пойдет вам на пользу, а не во вред.
Станьте приверженцем здорового питания – замените жареную, консервированную, рафинированную пищу и быстрые углеводы на клетчатку, свежие овощи и фрукты. Также непременно добавьте в рацион петрушку, фенхель, капусту, сельдерей и шпинат.
Обязательно высыпайтесь. Во время сна с дыханием человек выделяет большую часть жидкости. Поэтому, если вы не спите минимум 7-8 часов в день в полной тишине, в абсолютно темном помещении, то исправьте это. Введите в привычку контрастный душ, массаж и самомассаж — это поможет лимфатической системе выводить лишнюю жидкость. При необходимости можно пропить курсом лекарственные препараты для улучшения естественного лимфодренажа и уменьшение застоя лимфы или обертывания всего тела (например, виски-пеленание).
«Помните, что здоровье — это важная составляющая счастья и успеха, поэтому, заботьтесь о себе с умом», - заключила Юлия Васильева.