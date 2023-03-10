Модель бренда Guess и блогер Васильева рассказала о неочевидном вреде воды на организм

Факт того, что достаточное потребление воды необходимо для полноценного функционирования организма, известен всем. Но и проблема отеков от скапливающейся в организме жидкости не отстает. Модель бренда Guess и блогер Юлия Васильева рассказала сайту-изданию «Страсти», в каких случаях вода может скорее нанести вред, чем принести пользу.

Давайте проведем небольшой тест: осторожно надавите себе на ступню, лодыжку или икру. Образовавшаяся вмятина исчезла не сразу, а сохранилась на несколько секунд? Значит, проблема отечности вам знакома. По словам Васильевой, это веская причина проверить почки – есть вероятность, что они просто не справляются с переработкой важных для жизнедеятельности элементов.

Первое, что стоит рекомендовать – ограничить потребление соли, так как именно она мешает почкам выводить жидкость.