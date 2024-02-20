Административная или уголовная ответственность: что грозит задолжавшему 9 млн рублей алиментов Петренко

Актера Игоря Петренко разыскивают судебные приставы. Такая новость появилась недавно на просторах Сети. Все дело в том, что знаменитость задолжал своей бывшей супруге Екатерине Климовой по алиментам 9,2 млн рублей. Женщина воспитывает одна двоих детей от артиста. Сайт «Страсти» решил выяснить, чем рискует российский актер в сложившейся ситуации и какое наказание по закону могут применить по отношению к нему.

Юрист Анастасия Подгрудкова заявила, что за неуплату алиментов предусмотрена административная или уголовная ответственность. В случае Петренко, судя по всему, уже возбуждено исполнительное производство, раз приставы начали его разыскивать.