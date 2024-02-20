Административная или уголовная ответственность: что грозит задолжавшему 9 млн рублей алиментов Петренко
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Актера Игоря Петренко разыскивают судебные приставы. Такая новость появилась недавно на просторах Сети. Все дело в том, что знаменитость задолжал своей бывшей супруге Екатерине Климовой по алиментам 9,2 млн рублей. Женщина воспитывает одна двоих детей от артиста. Сайт «Страсти» решил выяснить, чем рискует российский актер в сложившейся ситуации и какое наказание по закону могут применить по отношению к нему.
Юрист Анастасия Подгрудкова заявила, что за неуплату алиментов предусмотрена административная или уголовная ответственность. В случае Петренко, судя по всему, уже возбуждено исполнительное производство, раз приставы начали его разыскивать.
Если должник не уплачивает алименты без уважительных причин в течение двух и более месяцев с даты возбуждения исполнительного производства, то он может быть привлечен к административной ответственности в виде обязательных работ, административного ареста или наложения штрафа. Если такое деяние совершено лицом неоднократно, то оно может быть привлечено к уголовной ответственности в виде исправительных или принудительных работ, ареста или лишения свободы.
Анастасия Подгрудкова
бизнес-юрист, основатель Агентства устойчивого развития бизнеса
Однако, по словам юриста, стоит отметить, что привлечение к любому из видов ответственности не приведет напрямую к погашению задолженности, но сама угроза такой ответственности может существенно ускорить процесс погашения долга.
Для обеспечения эффективности такого мероприятия приставы могут наложить арест на счета, продать имущество с торгов для погашения задолженности, а также может быть обращено взыскание на часть заработной платы должника. Кроме того, кредитор имеет право обратиться с заявлением о признании должника по алиментам банкротом.
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