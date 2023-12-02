Аделина Сотникова появилась на публике в черном кожаном костюме

В прошлом году в жизни Олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой произошли большие перемены: фигуристка родила первенца. К слову, эта новость стала настоящей сенсацией для поклонников, поскольку все 9 месяцев девушка тщательно скрывала свою беременность.

По словам Сотниковой, на последних месяцах ей было все труднее скрывать живот. Вот почему к концу беременности она стала реже появляться на публике и проводила время дома с семьей.

В сентябре она впервые появилась на дне рождения блогера Елены Сажиной со своим мужем Дмитрием. Сотникова надела белоснежное платье, а ее спутник был в светло-бежевом пиджаке. Подробности можете прочитать в этом материале.