Аделина Сотникова появилась на публике в черном кожаном костюме
Фигуристка Аделина Сотникова впервые за долгое время вышла в свет.
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова не так часто появляется на публике. Но 2 декабря спортсменка вышла в свет — она побывала на презентации детской косметики блогера и певицы Елены Сажиной, передает корреспондент сайта «Страсти».
Для выхода в свет 27-летняя фигуристка выбрала дерзкий образ. Она надела черные кожаные брюки и такой же пиджак. Девушка решили распустить волосы и сделала легкий макияж.
В прошлом году в жизни Олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой произошли большие перемены: фигуристка родила первенца. К слову, эта новость стала настоящей сенсацией для поклонников, поскольку все 9 месяцев девушка тщательно скрывала свою беременность.
По словам Сотниковой, на последних месяцах ей было все труднее скрывать живот. Вот почему к концу беременности она стала реже появляться на публике и проводила время дома с семьей.
В сентябре она впервые появилась на дне рождения блогера Елены Сажиной со своим мужем Дмитрием. Сотникова надела белоснежное платье, а ее спутник был в светло-бежевом пиджаке. Подробности можете прочитать в этом материале.