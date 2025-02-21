«Абсолютное зло»: в Госдуме высказались о профессии курьера

За последние годы в России существенно выросли зарплаты курьеров — согласно совместному исследованию hh.ru и ПЭК, их заработок превысил заработок квалифицированных учителей, врачей и даже IT-специалистов. Некоторые россияне могут считать, что подобное положение дел крайне несправедливо — в том числе из-за того, что представители этой профессии ничего не производят, но получают существенно больше.

Впрочем, полагает депутат Государственной думы Виталий Милонов, зарплатный бум в сфере доставки — это явление временное. В беседе с сайтом «Страсти» он объяснил, что данный род занятости является своего рода «транзитным» и преходящим в условиях коренных изменений в экономике.

«Если мы посмотрим на профессию курьера, то это, очевидно, такая профессия переходного периода. То есть это неквалифицированное занятие, которое является элементом цифроаналогового преобразователя в трансформирующейся цифровой экономике. И курьеры — это, по сути дела, такие лангольеры (вымышленные монстры из одноименного произведения Стивена Кинга, пожирающие время — прим. «Страсти»). Из прошлого — потому что сейчас делать ставку на курьеров нет никакого смысла. И люди должны понимать, что, становясь курьерами, они пытаются запрыгнуть в поезд, который не то что уходящий, а который идет на запасной путь», — заявил Виталий Валентинович.

По его словам, уже скоро в сфере доставки, в которой сейчас вращаются большие деньги и которой компании не скупятся на расходы, произойдут закономерные процессы структуризации и оптимизации.

«Что касается высоких зарплат курьеров. Очевидно, что следующим шагом в развитии цифровой торговли — а они как раз являются, как я уже сказал, таким цифроаналоговым интерфейсом — будет следующее: какой-нибудь умный человек оптимизирует эти расходы. Вот, если посчитать, сколько курьер за месяц всего перевозит. То это не вагоны, это понятное какое-то количество товаров. То есть эти расходы можно сократить. Сокращая курьеров, мы снижаем себестоимость продукции, стоимость конечного продукта для пользователя. И предлагаем человеку выбор», — подчеркнул парламентарий.

Милонов считает, что в скором времени сфера доставки уйдет в условный «премиум-сегмент» — поскольку цены на услуги курьеров после оптимизации отрасли вырастут настолько, что представителям среднего класса будет невыгодно пользоваться их услугами. Но в то же время, отмечает он, граждане получат более выгодные варианты распоряжения финансами.

«Курьеры — это профессия исчезающая. Ибо содержать человека, который абсолютно ничего не делает для создания продукта, а просто его переносит, совершенно глупо. Это как американская золотая лихорадка. Первые попали. А потом, когда все массово побежали, уже никому ничего не досталось. А люди, которые пользуются доставкой, это люди не всегда и чаще всего не богатые, и они просто пытаются оплатить свою лень. Но когда будут предложения, что вы, мол, меняете лень на скидку — вот тогда они, естественно, выберут скидку, потому что, в общем-то, люди уже начинают считать», — объяснил Виталий Валентинович.

По его мнению, на смену перевозке товаров от склада или ресторана до потребителя придут альтернативные формы цифровой торговли. Наибольшую перспективу он видит в развитии инфраструктуры пунктов выдачи заказов.

«Можно предположить, что формы логистики, то есть логистические решения, основанные на алгоритмах цифровой экономики, станут другими. Уже сейчас, по большому счету, курьеры начинают чуть-чуть сдаваться. Например, перед пунктами выдачи заказов. Пункты выдачи заказов в нынешнем виде — это тоже не конечная форма. Можно ожидать укрупнения этих ПВЗ для снижения себестоимости продукции и расходов. То есть здесь должна быть достигнута золотая середина», — резюмировал депутат.

Отдельное же внимание Виталий Валентинович обратил на то, что курьеры, по большому счету, не приносят обществу большой пользы — и даже причиняют вред.

«Курьеры что развозят? Пиццу, некачественную пиццу, и самое большое зло для нашей страны — это так называемые суши. Псевдояпонские рисовые кружочки с майонезом. Абсолютное зло. Еда, которую привозят курьеры — это вредно и опасно. И это дороже — потому что вы заплатите не только своим здоровьем, но и за лечение. И естественно, что люди уже начинают отказываться от этого. Так что нужно чаще ходить в спортивный зал, в бассейн и так далее», — посоветовал парламентарий своим согражданам.

Ранее депутат Милонов сравнил популяризацию турецких сериалов с пропагандой терроризма.