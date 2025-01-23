В Госдуме популяризацию турецких сериалов сравнили с пропагандой терроризма

Трансляция турецких сериалов, представляющих собой «контрафакт под кинематограф», нуждается в строгом регулировании и даже запрете, заявил в беседе с сайтом «Страсти» депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов. Производство же в России отечественных аналогов этих сериалов, считает он, должно быть расценено и вовсе как госизмена.

«Кроме того, что турецкий кинематограф не представляет никакой художественной ценности, это клюквенное невнятное легендирование и попытка фальсифицировать историю. Они очень любят снимать сериалы как бы по мотивам исторических событий — вот эти вот мотивы мне напоминаю инструкции террористов, которые сейчас пришли к власти в Сирии. Когда полностью вымывается правда и полностью заменяется некой легендой», — объяснил парламентарий.

По его словам, образы визирей и «бутафорских османских любовников», которые популярны у аудитории данных сериалов, абсолютно антиисторичны. От этого «шлака», отметил Милонов, нужно избавляться — его демонстрацию депутат допускает только на «специфических каналах для любителей извращений».

Еще одну проблему — выпуск в России сериалов, главные героини которых влюбляются в «идеальных» иностранцев, предпочитая их русским мужчинам — Виталий Валентинович предлагает также решать жестко. Более того — производство отечественного продукта с подобного рода содержанием может быть приравнено к серьезному преступлению:

«Могу предположить, что те, кто это снимает, не могут блеснуть тонким вкусом. Нужно эти сериалы запретить, а режиссерам бездарным запретить заниматься этой деятельностью. И вернуть их туда, где они были раньше — чтобы они были гидами по Турции, любителями экзотических удовольствий. Естественно, это все — дискредитация русского искусства. Это по сути дела измена Родине. Это попытка преподнести представителей блока НАТО в качестве более положительных героев, чем наши отечественные мужчины», — считает депутат.

Привычка же некоторых российских граждан тянуться ко всему зарубежному, полагает Милонов, идет от низкого уровня образованности и надежде на то, что справиться с отсутствием талантов может помочь богатый иностранец. Правда, отмечает депутат, зачастую этот желанный иностранец оказывается «продавцом помидоров с соседнего рынка».

При этом парламентарий не считает, что отечественные производители кино и сериалов должны прикладывать какие-то специальные усилия к тому, чтобы изображать русских мужчин в как можно более привлекательном свете — потому что, говорит он, русские мужчины и так хороши. Достаточным же будет введение всего нескольких ограничительных мер:

«Не надо ничего делать, чтобы сделать наших мужчин привлекательными. Нужно просто запретить прикасаться этим „режиссерам“ к камере и запретить каналам это показывать», — заключил Милонов.