«Абсолютно незапоминающаяся»: кинокритик разнес актерскую карьеру Алены Хмельницкой

Кинокритик Александр Шпагин довольно резко высказался о карьере актрисы Алены Хмельницкой. Он заявил, что, несмотря на большое количество проектов, нигде она не запомнилась. А ее известность он объясняет тем, что она хороша для съемок календарей и обложек. Об этом эксперт сообщил порталу «Страсти».

По мнению Шпагина, за свою карьеру Алена не показала ничего выдающегося. Она получила популярность в 90-е, когда, как отметил кинокритик, были востребованы красивые девушки, которые хорошо смотрелись на постерах, причем часто не на самых приличных.

«Она абсолютно незапоминающаяся. Для меня это типичная актриса 90-х годов, времени «женской груди», когда эта тема была максимально раскрыта на экране. Вот тогда была Хмельницкая. И таких было очень много. Большинство из них куда-то подевались, ну и хорошо. Потому что они не сравнимы с теми актрисами, которые пришли в конце 90-х. В «Сердцах трех», помню, была известная ее роль, потому что она была на обложках. Вот эти актрисы были как раз для календарей и обложек только. Ведь по телевизору эти картины не показывали или показывали крайне редко», - заявил Шпагин.

Кинокритик считает, что Алена еще может раскрыться в кино, если захочет. Он подчеркнул — многие известные актеры стали из себя что-то представлять уже во взрослые годы, когда им начали предлагать роли другого формата.

«Такими актрисами может быть любой человек. Дело в том, что все люди на свете, за исключением 5%, имеют актерские способности. Любая красивая девочка может стать актрисой. Причем плохо играющие мужчины раздражают, их хочется убить. А девушки — просто не запоминаются. Это просто бабочки-однодневки, которые порхают и все. Но я от души желаю Алене, чтобы ее талант пророс. Часто после 50-ти такое бывает», - отметил Александр Шпагин.

Ранее портал «Страсти» рассказал, как сейчас живет актриса Алена Хмельницкая.