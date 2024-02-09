«Абсолютная отсебятина»: эксперт по кормам рассказал о классах «Холистик» и «Супер-Премиум»

Специалист рассказал, как в магазине выбрать хороший корм для домашних питомцев. Об этом стало известно «Страстям».

Дегустатор и обзорщик кормов для животных Сергей Муратов рассказал, на что обратить внимание покупателям при выборе корма для домашних животных.

По словам специалиста, все зависит от покупательской способности хозяина питомца, однако даже дешевый корм может быть неплохим.

«Говорить о том, что корм „эконом“ сегмента весь некачественный, тоже неверно. Да, там используется больше зерновая составляющая, чем животная. Есть усилители вкуса. Но эти корма также проходят испытания у ответственных производителей», — объяснил он.

Муратов добавил, что был на этапе формирования классов кормов, которые сейчас разделяют на «эконом», «премиум», «супер премиум» и «холистик». По его словам, сертификатов, подтверждающих эти классификации, просто не существует.

«Так вот, эти классы нигде не зарегламентированы. Ни одного документа в мире нет, где было бы написано, что корм должен содержать вот это и это и тогда он будет „холистик“. Это абсолютная отсебятина. Никто не может мне сказать, что такое корм „холистик“», — объяснил он.

Специалист рассказал, что лучшим для питомца кормом будет тот, который подходит животному. Если после употребления корма он здоров, не чешется, у него не лезет шерсть, то все хорошо.

Полное интервью с Сергеем Муратовым читайте по ссылке.