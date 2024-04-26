94-летняя Александра Пахмутова представит новую песню на концерте в Волгограде. Об этом стало известно из пресс-релиза, попавшего в распоряжение сайта «Страсти».

В 2024 году народной артистке СССР, Герою Социалистического труда Александре Николаевне Пахмутовой исполняется 95 лет. В честь этого события состоятся юбилейные торжества – «В песне – жизнь моя!».

Первый концерт пройдет 1 мая в Волгограде, на малой родине Пахмутовой. В концерте примут участие Лариса Долина, Василий Ладюк, Юлия Степанова, а также известные творческие коллективы. Ведущими торжества станут Мария Ситтель и Денис Стойков.

Известно, что Пахмутова подготовила сюрприз для публики. На концерте состоится премьера ее новой песни «СталГРЭС», посвященной Сталинградской Государственной районной электрической станции, с которой была тесно связана судьба ее семьи.

В рамках юбилейных торжеств в Москве также пройдут концертные программы. Одна – в Московской государственной филармонии. А в ноябре, в день рождения композитора, концерт состоится на сцене Государственного академического Большого театра России.

Ранее композитор Александра Пахмутова рассказала, что благодаря другу семьи Евгению Малышко ее муж Николай Добронравов прожил почти на год дольше . Подробности смотрите в этой новости.