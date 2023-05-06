Восстановление сил и снятие зажимов: психолог Ягмур рассказала, как звуком исцелить тело и душу
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Звук настолько плотно и незаметно интегрирован в нашу жизнь, что мы не осознаём его реального значения. Музыка, сигналы смартфона, навигатор, шум в городе — вся эта ежедневная информация имеет определенный диапазон вибраций. Звуки неизбежно влияют на людей с самых древних времен.
Человек тоже излучает вибрации. Их частота зависит от эмоций и мыслей. Высокие вибрации в цифровом соотношении – это светлые мысли от 90 до 150 Гц. Низкие частоты – это деструктивные привычки, мысли и эмоции от 0,1 до 3 Гц.
Soundhealing или саундхилинг – это метод исцеления, основанный на воздействии звуковых вибраций на сенсорные системы человека. Для этого используют древние музыкальные инструменты, такие как гонг, тибетские поющие чаши или перкуссионный инструмент - посох дождя. Эффективное воздействие музыкальных инструментов состоит в том, что они излучают высокую частоту вибраций – 60-120 Гц.
«Вибрационные импульсы входят в резонанс с вибрациями человека. Происходит гармоничная и бережная перестройка на более высокие частоты, организм расслабляется, мозгу проще справляться с негативными эмоциями и быстрее проживать их телом. Улучшается качество жизни и уходят беспокойные мысли».
Вероника Ягмур
Психолог, основатель Yahmur Space и автор практик для снятия стресса
Какое же полезное влияние оказывают древние музыкальные инструменты на организм человека?
•Восстанавливаются силы, появляется бодрость и ощущение наполненности
•Снимаются физические и энергетические зажимы
•Улучшается регенерация тканей
•Останавливается внутренний диалог, мозг имеет возможность перезагрузиться
•Улучшается концентрации и работоспособность
•Происходит погружение в глубинные слои подсознания (в сравнении с медитацией без звукового сопровождения
Как правило, сеансы звуковой терапии проводят профессионалы в специальных центрах. Во время практики человек полностью погружается в звук и даже «улетает». Лучше всего слушать мелодии вживую, но существует практики и онлайн, а также различные приложения со звуками, подходящими для самых разнообразных случаев жизни. Их вполне можно найти в Интернете. Чтобы получить от такого занятия максимальный эффект, создайте все необходимые условия. Убедитесь, что никто вас в это время не потревожит, комфортно устройтесь, настройтесь на нужный лад и начинайте медитацию. При этом выходить из этого состояния тоже нужно постепенно. Посидите в тишине, когда закончится звучание, прочувствуйте свое тело и состояние. И только после этого завершите свой сеанс.