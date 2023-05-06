Восстановление сил и снятие зажимов: психолог Ягмур рассказала, как звуком исцелить тело и душу

Звук настолько плотно и незаметно интегрирован в нашу жизнь, что мы не осознаём его реального значения. Музыка, сигналы смартфона, навигатор, шум в городе — вся эта ежедневная информация имеет определенный диапазон вибраций. Звуки неизбежно влияют на людей с самых древних времен.

Человек тоже излучает вибрации. Их частота зависит от эмоций и мыслей. Высокие вибрации в цифровом соотношении – это светлые мысли от 90 до 150 Гц. Низкие частоты – это деструктивные привычки, мысли и эмоции от 0,1 до 3 Гц.

Soundhealing или саундхилинг – это метод исцеления, основанный на воздействии звуковых вибраций на сенсорные системы человека. Для этого используют древние музыкальные инструменты, такие как гонг, тибетские поющие чаши или перкуссионный инструмент - посох дождя. Эффективное воздействие музыкальных инструментов состоит в том, что они излучают высокую частоту вибраций – 60-120 Гц.