7 болезней, которыми можно заразиться в салоне красоты: правила безопасности

Многие косметологические процедуры, в том числе и перманентный макияж, являются потенциально опасными, так как выполняются с нарушением целостности кожного покрова. Мы решили узнать у топ-мастера перманентного макияжа, многократного лауреата профильных чемпионатов Марины Богачевой о том, как понять, что специалист следит за здоровьем своих клиентов, и им не нужно беспокоиться.

Согласно медицинской статистике, наиболее чаще от неправильно обработанных инструментов в салонах красоты заражаются:

• кокковой инфекцией (стрептококком, стафилококком)

• педикулёзом (вшами)

• грибковой инфекцией кожи и придатков кожи (ногтей, волос)

• вирусом герпеса

• вирусными гепатитами

• сифилисом

• вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Согласно требованиям СП 2.1.3678 -20 используемые инструменты должны проходить три этапа обработки – дезинфекцию, предстерилизационную очистку (ПСО) и стерилизацию.

Как понять, что ваш мастер следит за здоровьем своих клиентов: