7 болезней, которыми можно заразиться в салоне красоты: правила безопасности
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Многие косметологические процедуры, в том числе и перманентный макияж, являются потенциально опасными, так как выполняются с нарушением целостности кожного покрова. Мы решили узнать у топ-мастера перманентного макияжа, многократного лауреата профильных чемпионатов Марины Богачевой о том, как понять, что специалист следит за здоровьем своих клиентов, и им не нужно беспокоиться.
Согласно медицинской статистике, наиболее чаще от неправильно обработанных инструментов в салонах красоты заражаются:
• кокковой инфекцией (стрептококком, стафилококком)
• педикулёзом (вшами)
• грибковой инфекцией кожи и придатков кожи (ногтей, волос)
• вирусом герпеса
• вирусными гепатитами
• сифилисом
• вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Согласно требованиям СП 2.1.3678 -20 используемые инструменты должны проходить три этапа обработки – дезинфекцию, предстерилизационную очистку (ПСО) и стерилизацию.
Как понять, что ваш мастер следит за здоровьем своих клиентов:
Мастер обязан ознакомить вас с противопоказаниями к процедуре и взять с вас письменное соглашение, что вы их не имеете.
Мастер должен работать в специальной форме. Если форма не одноразовая – она должна быть чистой и опрятной. Волосы во время процедуры должны быть собраны. Медицинская маска должна меняться для каждого клиента.
Во время работы в перчатках мастеру нельзя трогать лампу, стул, анестезию, пигменты, упаковку микробрашей или ватных палочек и тем более телефон! При контакте с любым из посторонних предметов, мастер обязан снять перчатки.
Все иглы, колпачки для пигментов, шапочки, простыни и пр. должны быть одноразовыми. Иглы вскрываются под наблюдением клиента. Пинцеты должны проходить все этапы дезинфекции и стерилизации, вскрываются из крафт пакета под наблюдением клиента. На крафт пакетах имеется индикатор, цвет которого свидетельствует о его готовности.
На верхней полке тележки мастера не должно быть ничего лишнего – только то, что необходимо во время процедуры: ватные диски, палочки, необходимое количество пигмента и анестезии, специальный раствор для удаления красителя с кожи. Все остальные предметы (в том числе необходимые для отрисовки эскиза) должны быть убраны на нижний ярус рабочей тележки.
Все поверхности (лампа, тележка, стул, изголовье кушетки и пр.) и многоразовые инструменты должны быть упакованы в защитную пленку, которая меняется для каждого клиента.
Утилизировать использованные иглы, ватные диски, микробраши и все предметы, которые соприкасались с биологической жидкостью нужно в специальный контейнер с пакетом и дез. раствором. Салоны красоты заключают договор со специальной компанией по вывозу и утилизации данных контейнеров.
Вы имеете право задать все интересующие вас вопросы, касаемо дезинфекции и стерилизации инструментов мастеру, к которому вы пришли, перед началом процедуры. Важно помнить: ваше здоровье – прежде всего, ваша зона ответственности и выбирать мастера нужно внимательно!
Марина Богачева
Топ-мастер перманентного макияжа, многократный лауреат профильных чемпионатов