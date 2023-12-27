64-летняя модель Маргарита Никулина рассказала о последнем показе Вячеслава Зайцева. Манекенщица поделилась откровением с изданием «Страсти».

6 лет назад Маргарита закончила модельную школу Вячеслава Зайцева. После этого она стала активно участвовать в показах кутюрье. По воспоминаниям Никулиной, Зайцев с большим трепетом относился к моделям. Он за каждую из них переживал и перед выходом на подиум всегда давал советы.

«Зайцев каждую модель перед выходом осматривал, поправлял. Всегда переживал перед показом и всегда сидел в первом ряду, с интересом следил за всем», — поделилась воспоминанием Маргарита.

Модель отметила, что ей посчастливилось быть на юбилейном показе Вячеслава в честь его 85-летия. По словам Маргариты, он стал последним для именитого кутюрье.

25 ноября 2023 года состоялся первый показ без присутствия Зайцева. Никулина была и там. Маргарита заявила, что минувшее событие ей надолго запомнилось.

«Я в нем участвовала. Показывали коллекции разных лет, историческую перспективу. Было очень интересно и красочно. Счастлива, что я там оказалась», — высказалась модель.

Полное интервью Маргариты Никулиной о модельной индустрии читайте в этой статье.