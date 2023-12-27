64-летняя Маргарита Никулина рассказала о суровых условиях модельных контрактов. Манекенщица поделилась откровением с изданием «Страсти».

Маргарита не стала отрицать, что многие контракты составляются не в пользу моделей. Вот почему она ни разу не подписывала соглашение с агентством.

«Например, модель не имеет права участвовать в других мероприятиях и работать должна только на это агентство. Если возьмешь работу «на стороне», то получишь большой штраф. Я сотрудничаю со многими агентствами, но контракты я не подписываю», — рассказала Маргарита.

Никулина считает, что начинающие модели могут себя обезопасить от недобросовестных агентств. Для этого им необходимо внимательно читать контракты и изучать отзывы о выбранной организации. «Также нужно сотрудничать с известными агентствами, которые зарекомендовали себя с наилучшей стороны», — резюмировала Маргарита.

Полное интервью Маргариты Никулиной о модельной индустрии и работе с Вячеславом Зайцевым читайте в этой статье.