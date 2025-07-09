61-летний актер Александр Самойленко признался, что мечтает влюбиться, но боится

61-летний актер Александр Самойленко рассказал о большом желании влюбиться. Однако артист признался, что боится – по его мнению, за внутренним ощущением полета наступает расставание и болезненное падение. Мнение актера узнал сайт «Страсти».

«Я очень мечтаю влюбиться. Так же, как мечтаю, страшно боюсь. Потому что любовь, к сожалению, чаще всего жестокая, и так или иначе происходит расставание с любимым человеком. Редко, когда это приводит к совместной жизни, особенно в таком возрасте. Теоретически, гипотетически мне хочется влюбиться, потому что внутреннее ощущение полета существует, но падать с этой высоты чаще всего больно. Как бы хочу, но не хочу физически», - поделился актер.

Александр Самойленко – многодетный отец. С первой женой он познакомился в институте, у пары родился сын. Вторая жена тоже родила актеру сына. Она же помогала Самойленко восстанавливаться после автомобильной аварии. В третьем браке тоже родился мальчик – браку помешало долгое отсутствие актера. В последних отношениях у артиста родилась дочь.

Интервью с актером читайте на сайте «Страсти».