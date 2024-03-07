58-летняя актриса Ирина Безрукова сообщила, что в настоящее время не влюблена

Актриса Ирина Безрукова сообщила, что в данный момент не влюблена. Знаменитость рассказала сайту «Страсти», каким должен быть мужчина, чтобы она обратила внимание.

«В данный момент я не влюблена, и мое сердце свободно. А я так устроена, что если не влюблена, то смысла в отношениях нет. Я считаю, что отношения ради отношений, без любви, не имеют смысла. По крайней мере, мне это полноценной радости никогда не приносило, и я решила больше с этим не экспериментировать», - поделилась актриса.

Безрукова призналась: ей «совсем не нравится тема, «каким должен быть мужчина вашей мечты». Она считает, что «когда человек влюбляется, то для него другие перестают существовать».

«Естественно, женщина в целом хочет чувствовать себя любимой, единственной и чтобы человек рядом с ней был надежным, добрым, с чувством юмора, на него можно положиться, он не станет перекладывать свои проблемы на плечи женщины. На самом деле, идеальный мужчина — это для каждой женщины свой мужчина», - сказала Безрукова.

Она сравнила любовь с пазлом: красивая картинка получится, если они совпали, размышляет актриса.

«А когда это так, с усилиями, не очень совпадает, то картина красивой никогда не будет»,- отметила Безрукова.

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