Клинический психолог Владис объяснила, почему «хорошим девочкам» не везет в любви
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Почему хороших девушек бросают? Вопрос, на который женщины пытаются найти ответ не первое столетие. Так почему же «идеальной» быть опасно не только для отношений, но и для самой себя? Об этом сайту-изданию «Страсти» рассказала клинический психолог, бизнес-наставник для женщин Юлия Владис.
По словам специалиста, основная проблема многих женщин заключается в том, что они выпадают из своей роли. Они «играют» в «хорошую мать» или «прилежную супругу», но забывают о себе настоящей. Некоторые начинают воплощать привычные для хорошего ребенка черты: они становятся послушными девочками. Женщина пребывает в иллюзии, что партнер полюбит ее за эту самую «хорошесть». Но так это не работает.
Аналогичная история происходит, когда женщина встает в материнскую позицию и пытается перевоспитать партнера, переделать под себя. Как итог мужчина видит в ней дочь, либо родительницу, а к ним у него априори не может возникнуть сексуального влечения. Поэтому если вы хотите превратиться в женщину, которую мужчина боится потерять, просто займите свое место.
Юлия Владис
Клинический психолог, бизнес-наставник для женщин
Во-первых, для этого нужно стать цельной. Юлия Владис подчеркивает: важно перестать цепляться за партнера, чтобы восполнить в себе эмоциональные дыры. Дайте себе все, чего вы ждете от мужчины: любовь, заботу, внимание. Таким образом, вы сами наполнитесь энергией и превратитесь в магнит для партнера.
Во-вторых, важно научиться слышать свои желания и внедрять их исполнение в жизнь. «Трезво оцените, какие ваши действия обусловлены чужими целями, а какие вы совершаете из удовольствия. Поймите, что наполняет вас ресурсом и наоборот, лишает его. А потом постарайтесь восстановить баланс», - советует клинический психолог.
В-третьих, находите время на себя. Постарайтесь заботиться о теле и ментальном здоровье на регулярной основе. Это поможет вам чувствовать себя любимой, самым главным человеком в жизни – собой. Плюс, когда вы заботитесь о себе, то тем самым мотивируете партнера на аналогичные действия. Он понимает, как с вами нужно обращаться, начинает относиться бережней, убеждена эксперт.
Также очень важно уделять время женским ритуалам и практикам, которые пробуждают женскую энергию. При соблюдении всех этих правил вы, однозначно, сможете стать женщиной, которую мужчина боится потерять.
Юлия Владис
Клинический психолог, бизнес-наставник для женщин