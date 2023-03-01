Клинический психолог Владис объяснила, почему «хорошим девочкам» не везет в любви

Во-первых , для этого нужно стать цельной. Юлия Владис подчеркивает: важно перестать цепляться за партнера, чтобы восполнить в себе эмоциональные дыры. Дайте себе все, чего вы ждете от мужчины: любовь, заботу, внимание. Таким образом, вы сами наполнитесь энергией и превратитесь в магнит для партнера.

Во-вторых , важно научиться слышать свои желания и внедрять их исполнение в жизнь. «Трезво оцените, какие ваши действия обусловлены чужими целями, а какие вы совершаете из удовольствия. Поймите, что наполняет вас ресурсом и наоборот, лишает его. А потом постарайтесь восстановить баланс», - советует клинический психолог.