5 необычных мест для путешествий: подборка направлений от турагента Гажиенко
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Конечно, на нашей планете такое количество мест, что составить из них список лучших из лучших — задача невыполнимая. К тому же сейчас российские путешественники по объективным причинам не могут попасть в некоторые страны. Турагент, Travel-эксперт Тариел Гажиенко рассказал порталу «Страсти» о необычных направлениях, доступных даже в рамках пакетных туров.
Катар
По словам специалиста, эта страна открылась для туристов сравнительно недавно, но уже успела завоевать популярность у любителей респектабельного отдыха.
«Если вам нравится в ОАЭ, то в Катаре вы будете чувствовать себя как дома. Хотя с тем же уровнем сервиса, безопасности и развлечений отдых в этой стране обойдется вам существенно дешевле», - отмечает Гажиенко.
Турагент рекомендует обязательно увидеть внутреннее море Хор Аль-Адаид, которое внесено в объекты мирового наследия ЮНЕСКО. «Только здесь море буквально вгрызается в песчаные дюны, создавая инопланетные пейзажи», - продолжает он.
Иран
В Тегеран уже давно летают прямые рейсы из России, однако это направление до сих пор относится к довольно экзотическим. Многие боятся ехать в Иран, слыша обрывки рассказов об опасностях, народных выступлениях и взрывах. На самом деле эта страна — абсолютно безопасна, подчеркивает Travel-эксперт.
Обычно в Иран летят, чтобы проехать по нескольким древнейшим городам. Это — Шираз, Эсфахан, Йезд, Кашан и Тегеран. Советую задержаться подольше в Йезде, мировом центре зороастризма и самом мистическом городе Ирана. Именно здесь находится вторая по возрасту городская застройка в мире, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Тариел Гажиенко
Турагент, Travel-эксперт
Маврикий
После открытия прямых рейсов на Маврикий можно попасть без проблем. Но учтите, что это место — точно не для бюджетных путешественников, поясняет Гажиенко.
«Не забудьте побывать на разноцветных песках Шамарель и вечером запечатлеть знаменитые закаты Маврикия. Считается, что они — самые красивые в мире, поскольку воздушные потоки из Антарктиды смешиваются с теплыми воздушными массам из Африка, создавая невероятный «огненный» эффект», - рассказывает специалист.
Монголия
В эту страну можно попасть из соседней Бурятии, откуда ходит удобный поезд.
«Из Улан-Батора первым делом отправляйтесь в уникальный природный заповедник Горхи-Тэрэлж, находящийся всего в 60 километрах. Там лучше переночевать в настоящей юрте среди местных красот, взять урок верховой езды, посетить рукотворный Парк динозавров и найти древние города прямо в скалах», - советует Гажиенко.
Непал
В Непал легко добраться либо через ОАЭ, либо через Индию. Визу вам делают прямо на въезде, больше никаких документов не нужно. Но если вы пойдете на трекинг в Гималаи, то придется отдельно купить разрешение, так называемый пермит, подмечает турагент.
«До или после трекинга не забудьте уже в Катманду посетить Ступу Боднатх, центр тибетского буддизма и одну из самых больших ступ в мире. Это место занесено ЮНЕСКО в список мирового наследия и считается, что каждый, кто побывал здесь, имеет возможность очистить карму и сознание», - заключил Тариел Гажиенко.
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