5 необычных мест для путешествий: подборка направлений от турагента Гажиенко

Конечно, на нашей планете такое количество мест, что составить из них список лучших из лучших — задача невыполнимая. К тому же сейчас российские путешественники по объективным причинам не могут попасть в некоторые страны. Турагент, Travel-эксперт Тариел Гажиенко рассказал порталу «Страсти» о необычных направлениях, доступных даже в рамках пакетных туров.

Катар

По словам специалиста, эта страна открылась для туристов сравнительно недавно, но уже успела завоевать популярность у любителей респектабельного отдыха.

«Если вам нравится в ОАЭ, то в Катаре вы будете чувствовать себя как дома. Хотя с тем же уровнем сервиса, безопасности и развлечений отдых в этой стране обойдется вам существенно дешевле», - отмечает Гажиенко.

Турагент рекомендует обязательно увидеть внутреннее море Хор Аль-Адаид, которое внесено в объекты мирового наследия ЮНЕСКО. «Только здесь море буквально вгрызается в песчаные дюны, создавая инопланетные пейзажи», - продолжает он.

Иран

В Тегеран уже давно летают прямые рейсы из России, однако это направление до сих пор относится к довольно экзотическим. Многие боятся ехать в Иран, слыша обрывки рассказов об опасностях, народных выступлениях и взрывах. На самом деле эта страна — абсолютно безопасна, подчеркивает Travel-эксперт.