5 границ, которые нельзя переходить в отношениях: мнение психолога Романив
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В последнее время много говорится о личных границах и о том, как правильно их выстраивать. Но что же это такое – личные границы? Как понять, что вы нарушили чужое пространство, и что сделать, чтобы отстоять свои собственные, порталу «Страсти» рассказала семейный психолог Ольга Романив.
Физические границы
Крепкие объятия, поцелуи при встрече, слишком близкий контакт при разговоре – все это нарушение границ другого человека. Поэтому, прежде чем приобнять нового знакомого или начать сплетничать со старой приятельницей практически глаза в глаза, сначала подумайте: этично ли это, не нарушите ли вы этим физические границы, советует психолог.
Эмоциональные границы
«Мне кажется, эта кофточка, хотя она и красивая, тебе не очень идет», «Тебе надо подумать о своих отношениях с Иваном, он тебе не пара», «Челка тебя немного простит», – многие люди стараются давать советы из искренних побуждений, не подозревая, что своими фразами они переходят границы, подчеркивает Романив. Прежде чем высказать свое мнение, даже если это близкая подруга или любимый человек, поинтересуйтесь, требуется ли оно второй стороне.
Сексуальные границы
Интимная жизнь – это та сфера, где только вы решаете, где же именно проходят те самые границы. Поэтому нужно учиться рассказывать о том, что для вас приемлемо, а что нет. В этом нет ничего постыдного и если партнер дорожит вами, то к вашим отказам он отнесется нормально.
Ольга Романив
Семейный психолог
А вот соглашаться на секс только за тем, чтобы не обидеть вашу вторую половину или потому что «так надо», — это не просто нарушение границ, а уже полнейшее обесценивание себя, отмечает специалист.
Границы помощи
Многие люди постоянно пытаются «причинить добро»: не только дают непрошеные советы, но и предпринимают вполне конкретные шаги. Это может быть помощь ребенку в уборке дома («маленький, еще наработаешься в своей жизни») и даже денежная помощь («возьми, ты сейчас начинаешь свой бизнес, отдашь, когда сможешь»). Позже эти же люди очень обижаются, когда их помощь не оценили: ну как же, они же хотели сделать, как лучше. Да, нас с детства учили помогать другим, однако нужно понимать, что иногда, «причиняя добро», вы совершаете мягкое насилие, рассказывает Романив.
Материальные границы
Мы все по-разному относимся к своим вещам. В одной семье муж может попросить жену взять его мобильный и зачитать вслух последнее послание от начальника, в другой – тщательно прячет телефон, даже если ничего секретного там нет. Просто у всех разные материальные границы. Есть люди, которые никогда в жизни не дадут «порулить» своей машиной и ответят отказом поделиться кусочком стейка из заказанного в ресторане блюда («Я просто попробовать»).
«А есть те, которые смело оставляют ключи от дачи и приглашают приехать в любое время, которое вам удобнее. Мы вообще все очень разные. Поэтому так важно разговаривать, чтобы понимать, где проходят те самые границы, переступать за которые точно нельзя», - заключила Ольга Романив.
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