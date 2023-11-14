5 границ, которые нельзя переходить в отношениях: мнение психолога Романив

А вот соглашаться на секс только за тем, чтобы не обидеть вашу вторую половину или потому что «так надо», — это не просто нарушение границ, а уже полнейшее обесценивание себя, отмечает специалист.

Границы помощи

Многие люди постоянно пытаются «причинить добро»: не только дают непрошеные советы, но и предпринимают вполне конкретные шаги. Это может быть помощь ребенку в уборке дома («маленький, еще наработаешься в своей жизни») и даже денежная помощь («возьми, ты сейчас начинаешь свой бизнес, отдашь, когда сможешь»). Позже эти же люди очень обижаются, когда их помощь не оценили: ну как же, они же хотели сделать, как лучше. Да, нас с детства учили помогать другим, однако нужно понимать, что иногда, «причиняя добро», вы совершаете мягкое насилие, рассказывает Романив.

Материальные границы

Мы все по-разному относимся к своим вещам. В одной семье муж может попросить жену взять его мобильный и зачитать вслух последнее послание от начальника, в другой – тщательно прячет телефон, даже если ничего секретного там нет. Просто у всех разные материальные границы. Есть люди, которые никогда в жизни не дадут «порулить» своей машиной и ответят отказом поделиться кусочком стейка из заказанного в ресторане блюда («Я просто попробовать»).

«А есть те, которые смело оставляют ключи от дачи и приглашают приехать в любое время, которое вам удобнее. Мы вообще все очень разные. Поэтому так важно разговаривать, чтобы понимать, где проходят те самые границы, переступать за которые точно нельзя», - заключила Ольга Романив.

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