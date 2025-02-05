39-летний актер Данила Якушев пришел на премьеру с новой девушкой: что о ней известно

Якушев посетил премьеру картины «Мы рожаем». На красной дорожке он обнимал девушку.

Ее зовут Кристина. Точный возраст неизвестен, но судя по фото, девушка гораздо моложе актера. Она позиционирует себя как блогера.

На красной дорожке Кристина была в длинном платье с разрезом и туфлях. Волосы уложила в хвост.

В соцсетях Кристина скрывает возлюбленного, публикуя его то со спины, то без лица. В своих видео девушка шутит на тему возраста, в одном из ее видео говорится: «Когда к тебе подкатывает твой ровесник, но дома ждет ровесник твоего папы».

Якушев до сегодняшнего вечера скрывал девушку, но судя по соцсетям, в одно и то же время они были на Алтае.

3 января актер отметил день рождения. 6 числа в соцсетях Кристины появилось совместное фото, где лицо Якушева скрыто смайлом. Под снимком содержится подпись «Счастливого дня рождения, мой мужчина».

Якушев родился в 1986 году. Он окончил актерский факультет Международного славянского института им. Державина. С 2007 года служил в Новом драмтеатре в Москве. Его фильмография насчитывает 135 проектов. У актера были отношения с актрисой Марией Пироговой. Пара жила вместе, а спустя год рассталась.

Ранее Якушев рассказывал, что из-за съемок удаленно построил дом.